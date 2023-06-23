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الاقتصادي

«دبي للاقتصاد الرقمي» تبحث استقطاب 50 شركة في «جيتكس أفريقيا»

خلال مشاركة الغرفة في معرض جيتكس أفريقيا (من المصدر)
24 يونيو 2023 00:56

دبي (الاتحاد)

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شاركت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، في معرض «جيتكس أفريقيا» في المملكة المغربية، بهدف التواصل مع الشركات الناشئة وحاضنات ومسرعات الأعمال التي تسعى إلى التعاون مع الإمارة للوصول إلى الأسواق العالمية.
وعقدت الغرفة خلال مشاركتها في المعرض أكثر من 50 اجتماعاً مع شركات ناشئة رقمية وأخرى متعددة الجنسيات، وغيرها من الشركات المهتمة بسوق دبي، والراغبة في الاستفادة من منظومة الاقتصاد الرقمي بالإمارة، وتأسيس أعمالها في دبي.
واستعرض سعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، في كلمة له، خلال المعرض، مزايا تأسيس الشركات في دبي، ودور الغرفة في تعزيز الاقتصاد الرقمي للإمارة.
وشارك القرقاوي في جلسة حوارية حول الاستراتيجيات الرئيسية لبناء منظومة قوية ومرنة للشركات الناشئة، بما يدعم تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وتأتي مشاركة الغرفة في «جيتكس أفريقيا» ضمن جهودها للترويج لقمة «إكسباند نورث ستار» والتي ستعقد في أكتوبر المقبل، واستقطاب شركات التكنولوجيا ذات الإمكانات العالية، وكذلك الشركات والاستثمارات الدولية إلى دبي.

غرفة دبي للاقتصاد الرقمي
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جيتكس
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