15.6 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

دبي (الاتحاد)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، خلال الأسبوع الحالي، أكثر من 15.6 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 3243 مبايعة بقيمة 9.08 مليار درهم، منها 278 مبايعة للأراضي بقيمة 1.74 مليار درهم، و2965 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 7.34 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 89 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3، تليها مبايعة بقيمة 75 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية، تليها مبايعة بقيمة 70 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 252 مليون درهم بمنطقة القوز الأولى كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 100 مليون درهم في منطقة النهدة الأولى، وأخيراً مبايعة بقيمة 100 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 5.61 مليار درهم، منها 114 رهن أراض بقيمة 723.93 مليون درهم، و552 رهن فلل وشقق بقيمة 4.88 مليار درهم.