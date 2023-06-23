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«الصير مارين» تدشن ناقلتها البحرية «لاكي غاز»

«الصير مارين» تدشن ناقلتها البحرية «لاكي غاز»
23 يونيو 2023 14:52

أبوظبي (الاتحاد)
تسلمت شركة الصير مارين، أمس أولى سفنها من ناقلات غاز البترول المسال العملاقة «لاكي غاز» من الشركة الكورية الجنوبية «هيونداي للصناعات الثقيلة». 

ومن المقرر أن تعمل «لاكي غاز»، التي تتسع لـ 84.300 متر مكعب، لصالح «بي جي ان إنترناشيونال دي ام سي سي» لمدة 10 سنوات.ويأتي تسلم الصير مارين لهذه الناقلة العملاقة في إطار صفقة بقيمة 495 مليون درهم، موقعة في عام 2021 مع شركة «ايه بي جي سي دي ام سي سي» وهي مشروع مشترك بين شركة الصير مارين وشركة «بي جي إن إنترناشيونال» الشركة العالمية المتخصصة في مجال الطاقة، والتجارة والتخزين والنقل. وبموجب الصفقة سيتم تسليم الناقلة العملاقة الثانية «نورث غاز» في وقت لاحق من هذا العام.
وفي هذا السياق، قال جاي نيفينز، الرئيس التنفيذي لشركة الصير مارين: «تتمثل رؤيتنا بالاستثمار في الفرص الاستراتيجية الملائمة لظروف السوق، وتحقيق عوائد مجدية، وخاصة مع النمو المطرد في الطلب على ناقلات الغاز العملاقة في جميع أنحاء العالم. ويسعدنا الإعلان عن تسلمنا للناقلة»لاكي غاز«اليوم، أولى سفننا من ناقلات الغاز العملاقة، والتي تشكل تأكيداً على جهودنا المتواصلة لتعزيز محفظة اعمالنا واستثماراتنا.»
من جانبه، قال يونغ-روك شو من هيونداي للصناعات الثقيلة: «يشكل نجاحنا في تسليم'لاكي غاز' علامة بارزة في مسيرة شركة هيونداي للصناعات الثقيلة، ويعكس قدرتنا على التكيف وتلبية متطلبات قطاع ناقلات غاز البترول المسال العملاقة، والذي يشهد ارتفاعاً في حجم الطلب في جميع أنحاء العالم من جراء أزمة الطاقة العالمية وقوانين ولوائح تخفيض الانبعاثات الكربونية التي أصبحت أكثر صرامة. ونحن ملتزمون بصناعة سفن تعمل بالغاز الطبيعي المسال مثل 'لاكي غاز' للارتقاء بالاستدامة في قطاعنا، ودعم عملائنا في تنفيذ خططهم التنموية.»

الصير مارين
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