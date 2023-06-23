"الطيران المدني" توقع اتفاقية استضافة المؤتمر الثالث للطيران

وقعت الهيئة العامة للطيران المدني، في مقر منظمة الطيران المدني الدولي "ايكاو" في مدينة مونتريال الكندية، اتفاقية استضافة المؤتمر الثالث للطيران وأنواع الوقود البديل، والذي تستضيفه الدولة في إمارة دبي خلال الفترة من 20 – 24 نوفمبر 2023.

وقع الاتفاقية سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، وخوان كارلوس سالازار الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي "ايكاو"، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس المنظمة.

ويمثل توقيع هذه الاتفاقية علامة بارزة في جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لدفع صناعة الطيران ، ودعم ممارساتها المستدامة التي تساهم في تحقيق الأهداف البيئية العالمية والتصدي لتداعيات تغير المناخ.

وقال سيف محمد السويدي: " يسعدنا اليوم توقيع اتفاقية استضافة المؤتمر الثالث للطيران وأنواع الوقود البديل، والتي تمثل خطوة مهمة في رحلتنا نحو صناعة طيران مستدامة، ونهدف من خلال استضافة هذا المؤتمر إلى تعزيز جهود الدولة في قيادة ملف التغير المناخي والوقود في قطاع الطيران، وذلك من خلال الجمع بين الخبراء العالميين وقادة الفكر لدفع الابتكار وتبادل أفضل الممارسات التي من شأنها جعل قطاع الطيران أقل تأثيراً على البيئة وأكثر كفاءة".

وأكد أهمية المؤتمر في النهوض بالأهداف البيئية ودورها في تشكيل مستقبل الطيران.

وتابع: "سيوفر هذا المؤتمر منصة للمناقشات والتعاونات الهادفة لنتمكن من التصدي وبشكل جماعي لتحديات تغير المناخ والعمل على تحقيق أهدافنا لبيئة خالية من الانبعاثات. كما يؤكد على ثقة المجتمع الدولي في قدرة دولة الإمارات العربية المتحدة على القيام بدورها كدولة رائدة في مجال الاستدامة، لتشكل مثالا يحتذى به للمجتمع الدولي في خلق صناعة طيران صديقة للبيئة ومستدامة. وندعو أصحاب المصلحة على المستويين المحلي والدولي للانضمام إلينا والعمل بشكل تعاوني على رسم المسار نحو تحقيق الأهداف البيئية لصناعة الطيران ووضع الحلول لمعالجة التحديات البيئية التي تواجهنا".

جدير بالذكر، أن مؤتمر الطيران وأنواع الوقود البديل يعتبر حدثا دوليا يركز على الوقود والنهج المتعلق بالطاقة النظيفة في صناعة الطيران، وهو بمثابة منصة لتبادل الابتكارات، وعرض المعلومات من الدول وأصحاب المصلحة في الصناعة بهدف تشكيل إطار شامل للطاقة النظيفة في مجال الطيران.