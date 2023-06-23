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الإمارات والسعودية تتصدران البورصات العربية بمكاسب 21 مليار دولار

الإمارات والسعودية تتصدران البورصات العربية بمكاسب 21 مليار دولار
23 يونيو 2023 10:36

تصدرت أسواق الإمارات والسعودية المالية البورصات العربية خلال تداولات الأسبوع الماضي بعد تحقيقهما مكاسب سوقية تجاوزت 21 مليار دولار، وفق صندوق النقد العربي.
وذكر الصندوق، في النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية والتي ترصد أداء 13 بورصة، أن أسواق الإمارات حققت الأسبوع المنصرم مكاسب سوقية بنحو 9.86 مليار دولار موزعة بواقع 5.57 مليار دولار لسوق أبوظبي للأوراق المالية و4.29 مليار دولار لسوق دبي المالي.
وأوضحت النشرة أن القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفعت من 729.1 مليار دولار إلى 762.6734.7 مليار دولار، فيما زادت القيمة السوقية لسوق دبي المالي من 173.9 مليار دولار إلى 178.2 مليار دولار.
وأشارت إلى أن السوق المالية السعودية حققت مكاسب سوقية بنحو 11.37 مليار دولار مع ارتفاع قيمتها السوقية من 2.91 تريليون دولار إلى 2.92 تريليون دولار، فيما زاد رأس المال السوقي لبورصة قطر إلى 167.9 مليار دولار رابحاً أكثر من 1.1 مليار دولار.
وذكرت النشرة أن بورصة الكويت حققت مكاسب بنحو 2.8 مليار دولار وبلغ رأسمالها السوقي 135.2 مليار دولار، وسجلت بورصة الدار البيضاء مكاسب بنحو 2.08 مليار دولار ووصل رأسمالها إلى 58.5 مليار دولار.
ووفق النشرة، حققت بورصة مصر مكاسب سوقية تجاوزت 840.4 مليون دولار لترتفع رسملتها السوقية إلى 37.5 مليار دولار، فيما ارتفعت بورصة مسقط بنحو 54.2 مليون دولار ووصل رأسمالها السوقي إلى 61.6 مليار دولار.
وبينت النشرة أن رأس المال السوقي لبورصة البحرين وصل إلى 28.9 مليار دولار وبورصة عمان إلى 24.9 مليار دولار وبورصة بيروت إلى 18.7 مليار دولار، وبورصة فلسطين 5.02 مليار دولار وبورصة دمشق 2.67 مليار دولار.
ولفتت النشرة إلى أن مكاسب البورصات العربية بلغت 25.3 مليار دولار في نهاية الأسبوع الماضي ليرتفع رأسمالها السوقي من 4.351 تريليون دولار إلى 4.376 تريليون دولار.

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المصدر: وام
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