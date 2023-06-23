الذهب يتأهب لأسوأ أسبوع منذ فبراير

تتجه أسعار الذهب اليوم الجمعة لتكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ فبراير، إذ تلقى الدولار دعماً من توقعات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة مجدداً هذا العام، مما دفع المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً إلى أدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر.

وبحلول الساعة 0246 بتوقيت جرينتش، اتخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1911.32 دولار للأونصة، وتراجع 2.4 بالمئة خلال الأسبوع. ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1921.20 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار متجهاً لتحقيق مكاسب أسبوعية، مما يجعل الذهب أقل جاذبية للمستثمرين في الخارج.



ويؤدي رفع أسعار الفائدة إلى إضعاف جاذبية الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 22.1238 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين 0.4 بالمئة إلى 919.23 دولار.

كما نزل البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1280.14 دولار بعدما سجل أدنى مستوياته منذ مايو 2019 في الجلسة السابقة.