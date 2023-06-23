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الاقتصادي

الدولار يصعد مع تراجع الإقبال على المخاطرة

الدولار يصعد مع تراجع الإقبال على المخاطرة
23 يونيو 2023 08:12

تلقى الدولار دعماً من موجة إحجام عن المخاطرة اليوم الجمعة إذ أثارت تصريحات تؤيد التشديد النقدي من بنوك مركزية عالمية، منها مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، مخاوف من انكماش أكبر للاقتصاد.

وكافح الجنيه الإسترليني للحفاظ على مكاسب حققها بفضل قرار بنك إنجلترا أمس الخميس رفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس، في خطوة فاقت التوقعات، لمواجهة التضخم المستمر، بينما يشعر المتعاملون في بريطانيا بقلق من الركود.

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وعادة ما تكون أسعار الفائدة المرتفعة داعمة للعملات، لكن الخطر من أن تؤدي إلى انكماش اقتصادي دفع بعض المستثمرين للبحث عن أصول تمثل ملاذات آمنة مثل الدولار.
وتراجع الجنيه الإسترليني في أحدث تعاملات 0.07 بالمئة إلى 1.2740 دولار، بعد أن قفز لفترة وجيزة في أعقاب رفع الفائدة إلى أعلى مستوى خلال عام تقريبا. ويتجه الإسترليني لتكبد خسارة أسبوعية أكثر من 0.5 بالمئة، بعد مكاسب لثلاثة أسابيع متتالية.
وهوت الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض مسجلة 25.589 مقابل الدولار، وذلك بعدما رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة 650 نقطة أساس إلى 15 بالمئة أمس الخميس، وهو ما جاء دون التوقعات.
وأمام العملات الأخرى، ارتفع الدولار على نطاق واسع واستقر بالقرب من أعلى مستوى في أكثر من سبعة أشهر مقابل الين مسجلا 142.90. وتعرض الين لضغوط جديدة مع حفاظ بنك اليابان على سياسة نقدية متساهلة جداً.
ونزل اليورو 0.04 بالمئة إلى 1.0950 دولار، بينما ارتفع مؤشر العملة الأميركية 0.05 بالمئة مقابل سلة من ست عملات رئيسية إلى 102.44. وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي أمس الخميس إن البنك المركزي الأميركي سيحرك أسعار الفائدة مجدداً وإن كان "بوتيرة حذرة".

المصدر: وكالات
الدولار
الدولار الأميركي
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