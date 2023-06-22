الجمعة 23 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

«أبوظبي للمعارض» يفوز بجائزة «أفضل مركز معارض»

«أبوظبي للمعارض» يفوز بجائزة «أفضل مركز معارض»
23 يونيو 2023 01:05

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الفلبين
حاكم عجمان يأمر بالإفراج عن 166 نزيلاً بمناسبة عيد الأضحى

حصد مركز أبوظبي الوطني للمعارض، أحد مراكز مجموعة أدنيك، جائزة أفضل مركز معارض لعام 2023، خلال حفل توزيع «جوائز فعاليات الشرق الأوسط»، ما يعزِّز مكانة المركز كونه الأكبر في المنطقة، وبصفته وجهة عالمية لاستضافة الفعاليات والمعارض والمؤتمرات العالمية الكبرى.
وجمع حفل توزيع «جوائز فعاليات الشرق الأوسط» لعام 2022، التي تعدُّ معياراً للتميُّز في القطاع، أبرز الجهات في قطاع المؤتمرات والمعارض والفعاليات المباشرة، لتكريم الأفراد والفِرَق والشركات من أصحاب الإنجازات المتميزة وأفضل التجارب في جميع أنحاء المنطقة.
وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: «يأتي هذا الإنجاز ليؤكِّد المكانة المتميزة لمركز أبوظبي الوطني للمعارض بصفته وجهةً مثاليةً لكبرى الفعاليات العالمية في المنطقة، وليسلِّط الضوء على جهود مجموعة أدنيك في تعزيز مكانة أبوظبي الرائدة على خريطة سياحة الأعمال العالمية، والتزامها المستمر بالعمل على تطوير القطاع. ويسعدنا الحصول على هذه الجائزة التي تُعدُّ تقديراً لجهودنا في تسخير مرافق المركز المتطورة وبنيته التحتية الحديثة، إلى جانب تقديم خدمات وفق أعلى المستويات تسهم في توفير تجارب استثنائية وفي تحقيق النجاح والتميُّز لجميع الفعاليات التي يستضيفها مركز أبوظبي الوطني للمعارض».
ويلعب مركز أبوظبي الوطني للمعارض دوراً محورياً في جهود مجموعة أدنيك لتعزيز مكانة أبوظبي وجهة استثنائية لكبرى الفعاليات العالمية في المنطقة، إذ يوفِّر لمنظِّمي الفعاليات من مختلف دول العالم أفضل المرافق والخدمات وفق أعلى المستويات في القطاع.

مركز أبوظبي الوطني للمعارض
الإمارات
أدنيك
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
"بلدية أبوظبي" تعرّف شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية الهندسية بمستجدات التصنيف وقيد المهن
الإمارات
"بلدية أبوظبي" تعرّف شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية الهندسية بمستجدات التصنيف وقيد المهن
اليوم 13:44
إغلاق جزئي على الدوار في مدينة محمد بن زايد - أبوظبي
الإمارات
إغلاق جزئي على الدوار في مدينة محمد بن زايد - أبوظبي
اليوم 13:37
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الفلبين
الإمارات
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الفلبين
اليوم 13:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©