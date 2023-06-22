«أبوظبي للمعارض» يفوز بجائزة «أفضل مركز معارض»

أبوظبي (الاتحاد)

حصد مركز أبوظبي الوطني للمعارض، أحد مراكز مجموعة أدنيك، جائزة أفضل مركز معارض لعام 2023، خلال حفل توزيع «جوائز فعاليات الشرق الأوسط»، ما يعزِّز مكانة المركز كونه الأكبر في المنطقة، وبصفته وجهة عالمية لاستضافة الفعاليات والمعارض والمؤتمرات العالمية الكبرى.

وجمع حفل توزيع «جوائز فعاليات الشرق الأوسط» لعام 2022، التي تعدُّ معياراً للتميُّز في القطاع، أبرز الجهات في قطاع المؤتمرات والمعارض والفعاليات المباشرة، لتكريم الأفراد والفِرَق والشركات من أصحاب الإنجازات المتميزة وأفضل التجارب في جميع أنحاء المنطقة.

وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: «يأتي هذا الإنجاز ليؤكِّد المكانة المتميزة لمركز أبوظبي الوطني للمعارض بصفته وجهةً مثاليةً لكبرى الفعاليات العالمية في المنطقة، وليسلِّط الضوء على جهود مجموعة أدنيك في تعزيز مكانة أبوظبي الرائدة على خريطة سياحة الأعمال العالمية، والتزامها المستمر بالعمل على تطوير القطاع. ويسعدنا الحصول على هذه الجائزة التي تُعدُّ تقديراً لجهودنا في تسخير مرافق المركز المتطورة وبنيته التحتية الحديثة، إلى جانب تقديم خدمات وفق أعلى المستويات تسهم في توفير تجارب استثنائية وفي تحقيق النجاح والتميُّز لجميع الفعاليات التي يستضيفها مركز أبوظبي الوطني للمعارض».

ويلعب مركز أبوظبي الوطني للمعارض دوراً محورياً في جهود مجموعة أدنيك لتعزيز مكانة أبوظبي وجهة استثنائية لكبرى الفعاليات العالمية في المنطقة، إذ يوفِّر لمنظِّمي الفعاليات من مختلف دول العالم أفضل المرافق والخدمات وفق أعلى المستويات في القطاع.