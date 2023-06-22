تمديد ساعات عمل المراكز التجارية في أبوظبي خلال العيد

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي عن إطلاق مبادرة موسم عيد الأضحى والتي تهدف إلى إتاحة التسوق للزوار والسائحين لفترة أطول خلال فترة الأعياد والمناسبات والاستفادة من عروض التوفير والتنزيلات على مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات.

وقال خالد المبارك نائب رئيس لجنة تنشيط الأسواق في دائرة التنمية الاقتصادية، إن هذه المبادرة تسهم في توفير أجواء احتفالية وترفيهية لكل أفراد الأسرة وجميع الأعمار، حيث يمكن للجميع الاستمتاع بأنشطة صالات الألعاب، والترفيه والسينمات والمطاعم.

وأضاف المبارك أن عدداً من المراكز التجارية في أبوظبي ستقوم بتمديد ساعات العمل حتى الساعة الثانية صباحاً، خلال أيام العيد لمنح الزوار تجربة أفضل، وبما يعود بالنفع كذلك على الوجهات الترفيهية خلال موسم العيد.

وأشار إلى أن مبادرة موسم عيد الأضحى تتضمن عدداً من مراكز التسوق في إمارة أبوظبي وهي: «بوابة الشرق مول ودلما مول وديرفيلدز مول وياس مول والمشرف مول والخالدية مول وغاليريا مول والوحدة مول وأبوظبي مول ومارينا مول ومكاني مول الشامخة والعين مول ومكاني مول زاخر».