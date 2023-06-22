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20 مليار درهم مكاسب سوق أبوظبي

20 مليار درهم مكاسب سوق أبوظبي
23 يونيو 2023 01:05

أبوظبي (وام)

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عزز سوق أبوظبي مكاسبه في ختام تعاملات، أمس، وربح رأسماله السوقي ما يناهز 20 مليار درهم، مدعوماً بمكاسب بعض الأسهم في القطاع المالي. وزاد رأس المال السوقي لسوق أبوظبي من 2.727 تريليون درهم في ختام جلسة أمس الأول، إلى 2.747 تريليون درهم أمس، بينما وصل رأس المال السوقي لسوق دبي المالي لنحو 651.1 مليار درهم.
وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.39 في المائة ليغلق عند مستوى 9528.11 نقطة، وأقفل مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» رابحاً نحو 0.39 في المائة، ليصل عند مستوى 9360.46 نقطة، فيما أغلق مؤشر سوق دبي العام عند 3776.39 نقطة.
واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.3 مليار درهم موزعة بواقع 867.2 مليون درهم في سوق أبوظبي، و434.2 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 250.5 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 21.2 ألف صفقة. وتصدر «العالمية القابضة» النشاط مستقطباً سيولة بأكثر من 245.6 مليون درهم، وصعد بنسبة 0.51% مغلقاً عند 397 درهم، تلاه «ألفا ظبي» جاذباً نحو 146.5 مليون درهم، وأغلق مرتفعاً بنسبة 10.5 في المائة عند مستوى 20.2 درهم.

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