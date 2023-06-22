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الاقتصادي

توقيع اتفاقية خدمات النقل الجوي بين الإمارات وإيران

توقيع اتفاقية خدمات النقل الجوي بين الإمارات وإيران
23 يونيو 2023 01:05

دبي (وام)

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وقعت دولة الإمارات ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني، اتفاقية خدمات النقل الجوي مع الجمهورية الاسلامية الإيرانية، وذلك بمقر الهيئة بمدينة بدبي.
وقع الاتفاقية عن دولة الامارات سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني - وعن الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد محمدي بخش رئيس الطيران المدني، بحضور ممثلين عن قطاعات الطيران المدني وشركات الطيران المحلية. 
وتأتي الاتفاقية في إطار تبني دولة الإمارات سياسة الأجواء المفتوحة وبهدف تنظيم رحلات النقل الجوي بين البلدين، كما ستعزز هذه الاتفاقية الربط الجوي بين دولة الإمارات والجمهورية الإسلامية الإيرانية الذي سيعود بالفائدة على الناقلات الوطنية، من خلال توسيع خدمات النقل الجوي وزيادة فرص التجارة والسياحة. 
وقال سيف محمد السويدي إن الاتفاقية تعد خطوة مهمة إلى الأمام فيما يخص تنظيم الرحلات الجوية وتمهد الطريق لتوسيع شبكة خدمات النقل الجوي، بما يعود بالفائدة على شركات النقل في البلدين، كما تسهم في خلق فرص جديدة للتجارة، ودعم عمليات الناقلات الوطنية للدولة وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين رجال الأعمال والشركات التجارية وتشجيع المنافسة الحرة.

الإمارات وإيران
الإمارات
إيران
النقل الجوي
خدمات النقل الجوي
الهيئة العامة للطيران المدني
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