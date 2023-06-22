«ناقلات ومطارات الدولة»: جاهزون للتعامل مع زيادة الطلب

مصطفى عبد العظيم (دبي)

أكدت الناقلات الوطنية ومطارات الدولة جهوزيتها التامة للتعامل مع ذروة الطلب على السفر خلال موسم صيف 2023، والتي تبدأ اعتباراً من اليوم، تزامناً مع عطلة عيد الأضحى المبارك، واستعدادها لاستقبال ونقل ملايين المسافرين عبر المطارات والرحلات الجوية إلى شبكة واسعة من الوجهات تزيد على 500 وجهة تصل إليها الناقلات الوطنية حول العالم.

وقال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، إن حركة السفر عبر مطارات الدولة تشهد في الوقت الراهن ارتفاعاً قوياً مع بداية موسم عطلة الصيف والتي تزامنت بدايتها مع عطلة عيد الأضحى المبارك، متوقعاً مناولة مطارات الدولة أكثر من 25 مليون مسافر خلال أشهر الصيف.

وأوضح السويدي في تصريحات لـ«الاتحاد» أنه مع بداية موسم إجازات الصيف بدأ الارتفاع الفوري في أعداد المسافرين، خاصة المغادرين منهم، لافتاً إلى زيادة الإقبال على السفر قبل عطلة العيد، متوقعاً أن تكون فترة الذروة بالنسبة للمسافرين المغادرين خلال الأسبوعين المقبلين.

وتوقع مدير عام الهيئة العامة لطيران المدني، أن يشهد شهرا يوليو وأغسطس المقبلان توازناً بين أعداد القادمين والمغادرين مع الاحتفاظ بقوة الطلب على السفر، والذي من المتوقع من خلاله أن تناول مطارات الدولة ما يقارب 25 مليون مسافر أو يزيد خلال موسم الصيف.

مطار أبوظبي الدولي

أعلنت «مطارات أبوظبي» أن مطار أبوظبي الدولي على أتّم الجاهزية لضمان على أعلى معايير التميز في الخدمات المقدمة للمسافرين، خاصة في أوقات الذروة السنوية وحركة السفر المتوقعة في الفترة المقبلة، والتي تتزامن مع موسم الحج للعام الحالي، حيث قام المطار باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تجربة سفر سلسة لكافة الحجاج المسافرين إلى المملكة العربية السعودية من أجل أداء مناسك الحج.

وأظهرت بيانات مؤسسة «أو إيه جي» المتخصصة في تزويد بيانات المطارات وشركات الطيران، أن تبلغ السعة المقعدية لرحلات الطيران المغادرة مطار أبوظبي الدولي خلال شهر يونيو الجاري نحو 1.09 مليون مقعد، مقارنة مع 849 ألفاً و881 مقعداً للشهر ذاته من العام الماضي، بنمو قدره 28.4%، مقتربة من السعة المسجلة في الشهر ذاته من عام 2019 قبل جائحة كوفيد-19 والتي بلغت 1.1 مليون مقعد.

252 ألف مسافر يومياً عبر مطار دبي

ووفقاً لمطارات دبي، يتوقع أن يستقبل مطار دبي الدولي نحو 3.5 مليون مسافر خلال الفترة من 20 يونيو وحتى 3 يوليو، بمتوسط حركة مرور يومية تصل إلى 252 ألف مسافر. ومن المتوقع أن تصل الزيادة في أعداد المغادرين أكثر من ربع مليون مسافر خلال الفترة من 23 يونيو وحتى 25 يونيو، منها 100 ألف مسافر في يوم السبت الموافق 24 يونيو لوحده.

ومن المتوقع أن يكون يوم 2 يوليو الأكثر ازدحاماً، تزامناً مع نهاية عطلة عيد الأضحى، حيث من المتوقع أن يتجاوز إجمالي حركة المرور اليومية 305 آلاف مسافر.

4 ملايين مسافر عبر مطار الشارقة

أعلن مطار الشارقة الدولي عن جهوزيته التامة للتعامل مع ارتفاع وتيرة الطلب على السفر خلال ذروة موسم الصيف، مع اتخاذه أعلى مستوى من الإجراءات، بما يضمن تقديم تجربة سفر آمنة للمتعاملين.

وأشارت هيئة مطار الشارقة الدولي إلى إعداد خطة مسبقة لاستقبال موسم السفر خلال الإجازات والأعياد بدأت خلال يونيو الجاري وذلك بالتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين، متوقعة أن يشهد موسم السفر هذا الصيف نمواً قياسياً وأن يستقبل المطار أكثر من 4 ملايين مسافر.

4 ملايين مسافر على الاتحاد للطيران

أعلنت الاتحاد للطيران استعدادها لاستقبال نحو 4 ملايين مسافر في مطار أبوظبي الدولي بين 20 يونيو و30 سبتمبر2023، لافتة إلى أنه بالإضافة إلى الأعداد الكبيرة من المسافرين من أبوظبي، سيستقبل المطار مسافري العبور القادمين عبر شبكة الاتحاد للطيران المكونة من 66 وجهة، بما في ذلك الوجهات الصيفية الجديدة التي تم إطلاقها في نهاية الأسبوع وهي لشبونة ومالقا وميكونوس. وقدمت الشركة مجموعة واسعة من الإرشادات لتسهيل إتمام إجراءات السفر خلال موسم الذروة، من بينها الاستفادة من خاصية تخليص إجراءات السفر عبر موقع الاتحاد للطيران التي تتيح للضيوف إمكانية إتمام عمليات تدقيق جوازات السفر والتأشيرات قبل وصولهم إلى المطار، وإتمام إجراءات السفر في مكاتب مرافق في المدينة أو من المنزل.

رحلات إضافية لطيران الإمارات

أعلنت طيران الإمارات عن قيامها بتسيير رحلات إضافية إلى وجهات إقليمية رئيسية لتلبية الطلب الكبير على السفر خلال موسم الذروة الذي تزامن مع موسم الحج وعطلة عيد الأضحى، حيث ضافت عشر رحلات من وإلى جدة. وتعتزم الناقلة تشغيل 34 رحلة إضافية إلى وجهات شهيرة في جميع أنحاء المنطقة لتلبية الطلب الكبير خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، مع توقع سفر نحو 78 ألف شخص من جميع أنحاء المنطقة على رحلاتها خلال أيام عطلة العيد.

صيف قياسي لفلاي دبي

وكشفت فلاي دبي عن استعداها لموسم صيفي استثنائي آخر هو الأكثر ازدحاماً في تاريخ الناقلة حتى الآن، حيث من المتوقع أن تحمل الشركة أكثر من 4.5 مليون مسافر خلال الفترة من بين 1 يونيو و30 سبتمبر 2023 عبر شبكتها المتنامية.

وتوفر فلاي دبي للمسافرين خيار السفر إلى 117 وجهة في 52 دولة هذا الصيف، وتتوقع الناقلة تشغيل أكثر من 9400 رحلة شهرياً عبر شبكة فلاي دبي بين 1 يونيو و30 سبتمبر، حيث سيكون شهر أغسطس هو الأكثر ازدحاماً خلال هذه الفترة.

العربية للطيران

قالت العربية للطيران إنه مع اقتراب موسم العطلات والازدحام المتوقع في المطارات، تقدم الشركة لعملائها خيارات متعددة لتجنب الازدحام في مطارات المغادرة، خصوصاً وأن الشركة توفر باقات العطلات خلال إجازة العيد وموسم الصيف إلى وجهات متنوعة، مع تقديم عدد من المزايا الإضافية.

وتضمنت الإرشادات التي قدمتها لمساعدة المسافرين التخطيط لرحلة سلسة ومريحة قبل السفر، استخدام خدمة تسجيل السفر عبر الإنترنت، وزيارة مراكز المدينة لتسجيل السفر المتواجدة في جميع أنحاء الدولة قبل موعد السفر، والتوجه إلى المطار قبل 3 ساعات على الأقل من موعد الإقلاع، مما يتيح لهم الوقت الكافي لإجراءات المطار، كما يتعين عليهم الوصول إلى البوابات المحددة قبل 45 دقيقة من موعد الإقلاع.

ويز إير تتوسع

وقالت شركة «ويز إير أبوظبي»، إنها ستعمل اعتباراً من موسم الصيف الحالي على إطلاق رحلات إلى كل من بشكيك في قرغيزستان، مع استئناف برنامج الرحلات إلى كل من لارنكا وسانتوريني، وسوهاج في مصر، وكانت «ويز إير أبوظبي»، أعلنت في بداية العام الجاري تسيير رحلات جديدة من أبوظبي نحو أنطاليا في تركيا مع إعادة تسيير الرحلات إلى صلالة في عمان.