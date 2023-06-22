«ستراتا» توسع نطاق أعمالها مع «بيلاتوس»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «ستراتا» للتصنيع، الانتهاء بنجاح من تركيب أحدث معداتها «الضغط الحراري»، وذلك في إطار تطوير قدراتها واستجابة لطلبات الشركاء الاستراتيجيين، وفي إطار سعي الشركة إلى توسيع نطاق أعمالها الحالية، بالتعاون مع شركة «بيلاتوس» السويسرية لصناعة الطائرات، ليصبح التصنيع والمعالجة بالضغط الحراري، من أحدث التقنيات التي تستخدمها «ستراتا» في عمليات الإنتاج.

وتتيح هذه التقنية المتطورة إنتاج مكونات مركبة مع تعزيز القوة والمتانة والدقة، ما يضمن أعلى معايير الجودة في صناعة الطيران. وسيتم استخدام معدات وتقنيات الضغط الحراري في «ستراتا» بشكل أساسي، لتصنيع أجزاء من طائرات «بيلاتوس بي سي 24»، واحتمالية استخدامها في طائرات «بي سي 12»، مع إمكانية استخدام هذه التكنولوجيا في عمليات تصنيع لأنواع أخرى من الطائرات.

وقال إسماعيل علي عبدالله، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لشركة «ستراتا»، إن إكمال التركيب الناجح لمعدات وتقنيات الضغط الحراري، شهادة على التزام «ستراتا» الراسخ بالابتكار، وتلبية الاحتياجات المتطورة لصناعة الطيران. وأضاف: «يمثل هذا الإنجاز خطوة مهمة إلى الأمام في تعاوننا مع (بيلاتوس)، والتركيز على جهودنا المستمرة لتوفير حلول متطورة لشركائنا، ونحن فخورون بالمساهمة في نمو قطاع صناعة الطيران في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز مكانتنا كشريك استراتيجي لكبريات الشركات العالمية».

من جانبه، قال رومان امينغر، نائب رئيس قسم التصنيع لدى شركة «بيلاتوس المحدودة للطائرات»: «يسعدنا أن نشهد التثبيت الناجح وبدء الإنتاج باستخدام معدات وتقنيات الضغط الحراري من (ستراتا)، وهو إنجاز يؤكد أهمية شراكتنا معها، والتركيز على التزامنا المشترك لدفع عجلة صناعة الطيران، ولا شك أن استخدام معدات الضغط الحراري سيوسع إمكانياتها في تصنيع الأجزاء المركبة لطائراتنا، ونحن نتطلع إلى مواصلة تعاوننا طويل الأمد معها وتقديم منتجات استثنائية لعملائنا». وتلتزم «ستراتا» بالتركيز على دعم الكوادر الوطنية، حيث يتكون 70% من فريق إنتاج هذا المشروع من فنيين إماراتيين، ما يعكس التزامها بالتوطين والاستثمار في تطوير المواهب الوطنية، وخلق فرص عمل مستدامة لمواطني دولة الإمارات.