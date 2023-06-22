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الاقتصادي

مجتمع «هب 71» يستقبل دفعة جديدة تضم 15 شركة ناشئة

مشاركون في الدفعة الجديدة (من المصدر)
23 يونيو 2023 01:05

أبوظبي (الاتحاد)

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رحبت «هب 71»، بأعضاء الدفعة الأولى من الشركات الناشئة لهذا العام، والتي تتكون من 15 شركة تعمل في قطاعات تحظى بالأولوية وفق الطموحات الاستراتيجية لإمارة أبوظبي، ومن بينها قطاع تقنيات الرعاية الصحية وتقنيات الخدمات المالية والتعليمية. وبانضمام هذه الدفعة الجديدة، يرتفع أعضاء مجتمع HUB71 إلى أكثر من 240 شركة ناشئة.
وتقع المقار الرئيسية لنحو 67% من الشركات المنضمة حديثاً لمجتمع HUB71، خارج حدود دولة الإمارات، ما يشير إلى تنامي جاذبية أبوظبي كمحور عالمي جاذب للابتكار ومطوري التقنيات من رواد أعمال وشركات ناشئة، حيث يمكّنهم الانضمام إلى منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي من الوصول إلى مصادر التمويل والعمل ضمن بيئة أعمال نشطة ومرحبة بالابتكار. وجاءت الشركات الناشئة الـ 15 من كل من الإمارات وأميركا ونيوزيلندا ومصر وهولندا والمملكة المتحدة.
وقال أحمد علي علوان، نائب الرئيس التنفيذي HUB71: «يتم اختيار كل شركة ناشئة للإنضمام إلى منظومة HUB71 بناءً على قدرتها على تحقيق نمو كشركة تقنيات عالمية تنطلق من أبوظبي. وتتكون الدفعة الأولى لعام 2023 من شركات أثبتت قدرتها التنافسية على بناء منصات تقنية ومنتجات مبتكرة».

هب 71
Hub71
الإمارات
منصة Hub71
منصة هب 71
الشركات الناشئة
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