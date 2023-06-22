سعود الحوسني: 5% مساهمة السياحة في ناتج أبوظبي خلال 2023

رشا طبيلة (أبوظبي)

توقع سعود الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، أن يساهم قطاع السياحة بنسبة %5 في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بنهاية العام الجاري، فيما يستهدف أن ترتفع تلك المساهمة لتصل إلى %12 بحلول العام 2030.

وقال الحوسني، في لقاء صحفي أمس، إن الدائرة تتوسع في الأسواق المستهدفة للترويج السياحي لأبوظبي، حيث تستهدف تغطية 44 سوقاً سياحياً دولياً في التسويق والترويج السياحي، إضافة إلى إطلاق 22 حملة ترويجية إبداعية.

ويأتي ذلك بعد أن كشفت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، أمس، عن خريطة الطريق للنمو للعام الجاري 2023، حيث تعتزم الدائرة تطبيقها بهدف الترويج لقطاعي الثقافة والسياحة في أبوظبي، والعمل على تعزيز مكانتها وتقدمها وصونها وازدهارها. وجاء هذا الإعلان في أعقاب الأداء القوي للعام الماضي 2022، وإظهار الابتكار والمرونة والتكامل بين قطاعيها.

وكانت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي قد أطلقت علامة الوجهة واختارت لها شعار «حيّاكم في أبوظبي»، بهدف الترويج للإمارة كوجهة سياحية على مدار العام، كما تقدم لزوارها تجارب مثيرة وملهمة ومبتكرة، وتتيح للزوار اكتشافها بطرقهم الخاصة. ويشمل ذلك عرض «الواحة الحية» لمنطقة العين، وتوفير تجربة أصيلة للزوار من المنطقة والمهتمين بالفعاليات الثقافية.

وخلال العام الجاري 2023، ستصل تجربة «حيّاكم في أبوظبي» إلى أكثر من 40 محطة حول العالم، وذلك من خلال إطلاقها 22 حملة إبداعية. وفي إطار الجهود ذاتها، أطلقت مبادرة «حيّاكم في أبوظبي» سلسلة من الحملات المصممة خصيصاً لعدد من الأسواق في العام 2023، من ضمنها فيديو ترويجي للوجهة والمخصص لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لسفراء الحملة الفنان أحمد حلمي والفنانة منى زكي. كما وقعت اتفاقية لسفير العلامة التجارية لمدة عامين مع نجم بوليوود، رانفير سينغ، في خطوة رائعة ضمنت لها إحداث صدى واسع في أوساط الجماهير الهندية.

وأكد الحوسني، أن الثقافة تأتي في صميم خطط الدائرة، مشيداً بالدور الذي تلعبه في النهوض بمجتمعات تتصف بالابتكار والمرونة. وضمن هدفها الاستراتيجي المتمثل في تعزيز الهوية الوطنية القوية، تواصل الدائرة مهمتها لتعزيز ونشر التراث الإماراتي والهوية الثقافية.

وقال : «بما أن الثقافة تأتي في قلب عملياتنا وأنشطتنا كافة، فقد حفزنا ذلك على صياغة أهداف طموحة للعام الجاري 2023. ويجسد ذلك مساعينا الهادفة إلى تعزيز مكانة قطاعي الثقافة والسياحة أبوظبي، وحماية تقدمها ودعم ازدهارها، وتعريف العالم أجمع بها».

وأضاف: «إننا نسهم في تقدم أبوظبي وازدهارها من خلال دعم خلق فرص العمل الجديدة، ودفع وتيرة النمو في قطاع الثقافة من خلال الصناعات الثقافية والإبداعية، إلى جانب تمكين سياحة الأعمال والترفيه ودعم نموها. ويتمثل هدفنا الأسمى في الترويج للإمارة، والإسهام في إثراء حياة الناس فيها».

أسواق جديدة

وحول أهم الأسواق السياحية التي سيتم التركيز عليها، أوضح الحوسني «نستهدف التوسع في السوقين الهندي والصيني، والتركيز على أسواق جديدة مثل رابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية وأوروبا الغربية مثل إيطاليا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، إضافة إلى أميركا، فضلاً عن دول الخليج والدول العربية».

وقال «توسعنا من 4 حملات ترويجية سنوياً إلى 22 حملة ترويجية إبداعية سنوية».

وأشار الحوسني لـ «الاتحاد»: «نستهدف استقطاب عدد أكبر من الفعاليات الترفيهية وفعاليات الأعمال، ونتوقع نمو قطاع الفعاليات بشكل كبير، وإيجاد نموذج متكامل للفعاليات الذي تصاحبه تجارب مميزة وعروض وأنشطة بهدف زيادة مدة إقامة السائح وزيادة الأثر الاقتصادي للقطاع».

فعاليات ومؤتمرات

وأكدت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، نمو الزيارات الترفيهية وزيارات الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، وكشفت عن زيادة في معدلات إشغال الفنادق للعام 2022 لتبلغ 70%، لتتجاوز في ذلك المتوسط العام لمنطقة الشرق الأوسط. وشمل ذلك زيادة بنسبة 24% في عدد نزلاء الفنادق، ليصل إلى 4.1 مليون مقارنةً بالعام 2021، في حين كان متوسط مدة الإقامة لكل زائر ثلاث ليالٍ، ما أدى إلى تحقيق زيادة كبيرة بنسبة 18% على أساس سنوي في الإيرادات لكل غرفة متاحة مقارنة بالعام 2022.

وتفخر أبوظبي بتحقيقها سمعة واسعة النطاق كمركز عالمي للأعمال، وإلى جانب ذلك، تم تعزيز مكانتها وجهة رئيسية لفعاليات الأعمال، حيث استقبلت 600 ألف زائر لحضور الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، كما استضافت 1210 فعاليات تراوحت بين المعارض والمؤتمرات والاجتماعات طوال العام 2022، لتتمكن من عرض وجهاتها وفنادقها ومرافقها ومعالمها الداعمة الرائدة عالمياً.

المسار الصحيح

وقال الحوسني «نحن على المسار الصحيح في تحقيق هدفنا في الوصول إلى 24 مليون زائر العام الجاري، وهم يمثلون زوار الإمارة ونزلاء الفنادق وزوار رحلات الأعمال ورحلات زيارة الأصدقاء والعائلة».

وأضاف «من المتوقع تسجيل 72% متوسط الإشغال الفندقي في أبوظبي العام الجاري، حيث تعد من الأعلى مقارنة مع وجهات أخرى».

وحول أهمية افتتاح مطار أبوظبي الجديد، أكد أن المطار الجديد سيلعب دوراً رئيسياً في الترويج للوجهة، واستقطاب عدد كبير من الزوار الدوليين، وفتح أسواق سياحية جديدة.

وبحسب بيانات الدائرة، من المتوقع أن تستقطب مواقع أبوظبي الثقافية 4 ملايين زائر العام الجاري مقارنة مع 3 ملايين زائر العام الماضي بنمو 33%.