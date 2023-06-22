«الياه سات» تُسهم في عملية إنقاذ 5 صيادين صينيين جنح قاربهم بمياه اليابان الإقليمية

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت شركة الياه للاتصالات الفضائية (الياه سات)، عن إسهامهما في نجاح عملية البحث والإنقاذ لمجموعة من الصيادين الصينيين الذين ضلوا سبيلهم وسط البحر في المياه الإقليمية اليابانية، وذلك بالتعاون عن كثب مع الجهات الحكومية الصينية ومنها سفارة الصين في الإمارات ومركز تنسيق البحث والإنقاذ البحري الصيني.

وتأتي هذه المهمة النوعية لتؤكد على أهمية ودور الاتصالات عبر الأقمار الصناعية في المواقف الحرجة والمهدِّدة للحياة، وأهمية التعاون العابر للحدود بين الياه سات والعديد من الكيانات الدولية، والذي يلعب دوراً أساسياً في إنقاذ الأرواح على مستوى العالم. وتلتزم (الياه سات) بتحقيق أهداف التنمية المستدامة للبلاد من خلال استخدام تقنياتها المتطورة للاتصال الفضائي، وذلك تماشياً مع أهداف دولة الإمارات لعام 2023 والذي يحمل شعار "عام الاستدامة"، وذلك بهدف ضمان حماية الإنسان وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام في الداخل والخارج عبر تقنيات الأقمار الصناعية العالمية.

وفي هذا السياق زار اثنان من كبار المسؤولين في سفارة الصين في دولة الإمارات مقر شركة الياه سات في أبوظبي يوم 15 يونيو 2023، لتوجيه الشكر للإدارة والموظفين على تقديم الدعم في الوقت المناسب، كما تم خلال الزيارة استكشاف إمكانيات تعزيز معايير السلامة على القوارب الصغيرة وخاصةً تلك المستخدمة في الصيد. وأطلع كبار المسؤولين التنفيذيين في الياه سات الدبلوماسيين الزائرَين على المزايا العديدة لمعدات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية التي توفرها شركة الثريا.

والجدير بالذكر أن مهمة الإنقاذ كانت قد حدثت في 20 مايو الماضي، عندما تلقى فريق خدمة العملاء في الياه سات مكالمة طارئة من سفارة الصين في دولة الإمارات لطلب المساعدة. وتم إجراء المكالمة نيابة عن مركز تنسيق عمليات الإنقاذ البحري في الصين بعد أن تم تنبيههم عن فقدان قارب يحمل عدداً من الصيادين الصينيين. وتواصل المركز مع السفارة كي يعلمها أن المركب كان مجهزاً بخدمة اتصالاتThuraya MarineStar ، الأمر الذي أتاح لهم التنسيق مع الياه سات والثريا لتحديد موقع القارب. وتم تعقّب أثر قارب الصيد وتحديد موقعه في المياه الإقليمية لليابان.

وقال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "الياه سات": "تُقدم عملية الإنقاذ دليلاً قوياً على مدى قوة وتميز العلاقات بين الشركة ومختلف الجهات على المستوى الدولي، بما في ذلك الهيئات الحكومية الصينية. ومن الضروري في مثل هذه العمليات اتخاذ الإجراءات اللازمة على وجه السرعة لتحديد مكان الأفراد المعرضين للخطر وإنقاذهم. ولحسن الحظ، تمكنا من معرفة مكان وجود الصيادين في الوقت المناسب، وذلك بفضل خدمة Thuraya MarineStar المُثبّتة على قاربهم، ما أتاح لنا مشاركة هذه المعلومات مع السلطات الصينية المختصة. وتوضح هذه المهمة الناجحة أن أهمية حلول الياه سات والثريا المتطورة لا تتوقف عند تمكين الأنشطة التجارية فحسب بل تتعدى ذلك بكثير إذ تلعب دوراً أساسياً في إنقاذ الأرواح".

ومن جانبه، قال تان جونياو، السكرتير الأول المسؤول عن شؤون النقل في سفارة الصين بدولة الإمارات العربية المتحدة: "تُمثل عمليات البحث والإنقاذ عملاً إنسانياً يحظى بالدعم على المستوى العالمي. وبصفتهما من بين الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ البحري التي تم إعدادها من قبل المنظمة البحرية الدولية (IMO) ، تحرص الصين والإمارات العربية المتحدة على العمل الإنساني الدولي وتبذل الدولتان جهوداً حثيثة للحد من الخسائر البشرية في القطاع البحري . وتضطلع الاتصالات عبر الأقمار الصناعية بدور حيوي في مواجهة الحالات الطارئة وتسهيل عمليات البحث والإنقاذ في أعالي البحار. وقد سارعت الياه سات إلى تقديم الدعم لمراكز تنسيق البحث والإنقاذ البحري الصينية، حيث أن تحديد مكان المفقودين في الوقت المناسب يعزز من سرعة وفعالية جهود البحث والإنقاذ الدولية، مما يزيد فرص نجاح تلك العمليات. لقد تمكنا معاً من حماية المفقودين في البحر بفضل سرعة وفعالية الجهود المشتركة، ونحن نتطلع إلى استكشاف مختلف السبل للتعاون مع الياه سات ونشر الوعي بشأن سلامة قوارب الصيد الصغيرة للحفاظ على سلامة الصيادين مستقبلاً ".

وتجدر الإشارة إلى أن مهمة الإنقاذ هذه تعتبر الثانية من نوعها، والتي تنطوي على مساهمة مباشرة للياه سات خلال الأشهر الثمانية الماضية، حيث تم إنقاذ سبعة صيادين تقطعت بهم السبل في المياه الإقليمية بين الفلبين وإندونيسيا في شهر نوفمبر 2022، بفضل تجهيز قاربهم بهاتف Thuraya XT-LITE للاتصال عبر الأقمار الصناعية، مما مكنهم من إجراء مكالمة استغاثة.

وأسهمت الياه سات في العام 2022 وحده في إنقاذ ما يقارب 130 شخصاً عبر التدخل المباشر من قبل خدمة العملاء كجزء من حملة المجموعة التي تحمل شعار "إنقاذ الأرواح". ويؤكد هذا على أهمية تزويد القوارب الصغيرة بمعدات الاتصال عبر الأقمار الصناعية ونشر الوعي بالسلامة بين المشغلين والطواقم، خاصةً في آسيا التي يعمل فيها 85% من صيادي الأسماك في العالم.