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الاقتصادي

الدولار ينخفض بعد تصريحات رئيس المركزي الأميركي

الدولار
21 يونيو 2023 21:51

انخفض الدولار أمام سلة من العملات اليوم الأربعاء بعد أن جاءت تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن معركة البنك المركزي المستمرة لخفض التضخم أقل تشدداً من توقعات السوق.
وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات، 0.20 بالمئة خلال اليوم إلى 102.31 في الوقت الذي يدلي فيه باول بشهادته أمام لجنة الشؤون المالية بمجلس النواب الأميركي.
وارتفع اليورو 0.35 بالمئة إلى 1.0956 دولار.
وزادت العملة الأميركية 0.4 بالمئة أمام الين إلى 142.015 ين مع تعرض العملة اليابانية لضغوط بعدما كرر محافظ بنك اليابان اليوم الأربعاء موقف البنك المركزي المتمسك بسياسته النقدية شديدة التيسير.
وانخفض الجنيه الإسترليني 0.17 بالمئة إلى 1.2741 دولار مقترباً من أدنى مستوياته في أسبوع.
وتراجع الدولار الأسترالي 0.07 بالمئة إلى 0.6782 دولار في طريقه لتسجيل خسائر لليوم الرابع على التوالي.

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المصدر: وكالات
الدولار
الدولار الأميركي
المركزي الأميركي
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