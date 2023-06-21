«حسومات» استثنائية في صيف أبوظبي للتسوق 2023

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت عروض أبوظبي، منصة البيع بالتجزئة التابعة لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، موسم صيف أبوظبي للتسوق 2023، والذي يُقدم مجموعة من تجارب التسوق المميزة وحسومات استثنائية ضمن أكثر من 25 مركزاً تجارياً في مختلف أنحاء العاصمة الإماراتية، والتي تجعل من التسوق تجربة ممتعة لا تفوَّت.

يشارك في الحملة أكثر من 3500 متجر لبيع التجزئة في 25 مركزاً تجارياً في أنحاء أبوظبي، بما في ذلك وجهات شهيرة مثل ياس مول وأبوظبي مول والوحدة مول وريم مول، حيث يحظى الزوار بفرصة الاستفادة من مجموعة عروض استثنائية طوال الأشهر القادمة، فضلاً عن العديد من الحسومات الكبيرة لمدة 24 ساعة، بالإضافة إلى تخفيضات عيد الأضحى المبارك من 29 يونيو وحتى 2 يوليو، وتختتم الحملة موسم الصيف بتخفيضات العودة إلى المدرسة من 7 أغسطس وحتى 10 سبتمبر.

يعلن موسم صيف أبوظبي عن تعاونه المثمر مع سافوار فلير، المجلة الشهيرة التي تشتهر بمكانتها الرائدة في مجال الموضة والثقافة في الشرق الأوسط. وتهدف هذه الشراكة المميزة إلى إثراء تجارب المتسوقين في عالم الموضة، مما يمكّنهم من الاستمتاع بتجربة تسوق شاملة لا تُنسى.

وتضم الحملة سلسلة من الفعاليات والتي تستضيفها أبرز جهات النشر المرموقة، بما فيها كوزموبوليتان الشرق الأوسط وجرازيا وإسكواير الشرق الأوسط. وتوفر هذه الفعاليات إمكانية الاطلاع على أفكار الخبراء المختصين في الجمال والإطلالات المتنوعة وتصفيف الشعر وطرق العناية به وغير ذلك.

فعاليات

تحتضن العاصمة الإماراتية سلسلة من الفعاليات والجلسات التعليمية المخصصة طول أشهر الصيف، انطلاقاً من دروس التجميل الشاملة وصولاً إلى ورشات الأزياء المبتكرة، مما يضمن تطوير مهارات الضيوف وزيادة اطلاعهم على أحدث التوجهات العالمية في مجال الموضة والجمال.