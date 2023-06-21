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صندوق خليفة يطلق مخيم «فينشوريست» الصيفي

مشاركون في النسخة الخامسة من المخيم (من المصدر)
22 يونيو 2023 01:12

أبوظبي (الاتحاد)

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 أعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع عن إطلاق النسخة الخامسة من مخيمه الصيفي «فينشوريست» 2023 واستقبال طلبات الالتحاق به. 
ويهدف المخيم الصيفي إلى تقديم تجربة ريادة أعمال استثنائية وملهمة للشباب في الإمارات.
وقالت علياء المزروعي، الرئيس التنفيذي في صندوق خليفة تعليقاً على عودة المخيم الصيفي: «حققت جميع النسخ السابقة من مخيم ريادة الأعمال «فينشوريست» نتائج باهرة ونجاحاً ملحوظاً أدى إلى تزايد الإقبال على المخيم عاماً بعد عام، ويدفعنا ذلك إلى المثابرة على مواصلة الارتقاء بمستوى تنظيمه إلى أعلى مستويات الجودة من خلال تضمين برامج وأنشطة مميزة وورش عمل ثرية بالمعارف.
وأضافت: «صممت برامج المخيم لتهيئة المشاركين وصقل مهاراتهم وإثراء معارفهم للنجاح في عالم الأعمال الديناميكي، ونتطلع من خلال تنظيم المخيم إلى تقديم مساهمات مؤثرة في نمو بيئة ريادة الأعمال في دولة الإمارات وتمكينها، من خلال خلق فرص جديدة لرواد الأعمال الطامحين إلى النجاح».

صندوق خليفة
صندوق خليفة لتطوير المشاريع
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