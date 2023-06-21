«طاقة» تستحوذ على شركة «حلول المياه المستدامة القابضة»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع (طاقة)، أنها وقعت اتفاقيّة للاستحواذ على شركة «حلول المياه المستدامة القابضة».

وبعد إنجاز صفقة الاستحواذ، ستُواصل شركة «أبوظبي لحلول المياه المستدامة» عملياتها التشغيلية وفقاً للضوابط التنظيمية المحددة من قبل دائرة الطاقة - أبوظبي، التي تعد الجهة المنظِّمة لأعمال شركات نقل وتوزيع المياه والكهرباء التابعة لـ «طاقة»، والقائمة في دولة الإمارات.

وتنص اتفاقية الاستحواذ، على أن تستحوذ «طاقة» على كافة الحصص القائمة في شركة «حلول المياه المستدامة القابضة»، وذلك مقابل 1.7 مليار درهم إماراتي، يُدفع 50% من هذا المبلغ عند إنجاز الصفقة، و50% المتبقية خلال عام 2024.

وتمت الصفقة الاستراتيجية وفق شروط مميزة، وأثمرت عن محصِّلة إيجابية للغاية لصالح «طاقة» ومساهميها نظراً للأثر الذي ستحدثه على الأداء المالي للشركة.

وقال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة): «تشكل هذه الصفقة الاستراتيجية للاستحواذ على شركة «حلول المياه المستدامة القابضة» خطوة بارزة تدعم تسريع وتيرة جهود «طاقة» نحو تنفيذ استراتيجيتها للنمو، التي تحظى بدعم مساهمينا. فقبل عامين، حددنا طموحاتنا للنمو ووضعنا استراتيجيتنا 2030، ومنذ ذلك الحين أوفينا بتعهداتنا وحققنا العديد من الإنجازات. وتُعتبر هذه الصفقة توسعة منطقية لقاعدة أصولنا المنظّمة لتشمل شبكات مياه الصرف الصحي ومعالجتها. وتخضع هذه الأعمال هنا في أبوظبي لنفس الهيكل والمبادئ التنظيمية التي تنظم أعمال شركات نقل وتوزيع المياه والكهرباء لدينا.».

وأضاف: «تسهم إدارة المياه بكفاءة بدور مهم في تمكين دولة الإمارات من الحدّ من انبعاثات الغازات الدفيئة المسبّبة للاحتباس الحراري. وبالتالي، فإن الجمع بين إدارة المياه المعاد تدويرها مع أعمال «طاقة» في مجال تحلية المياه وشبكة المياه المعاد تدويرها لدينا، سيمكننا من القيام حتى بدور أفضل لدعم الجهود الرامية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050».

تعزيز التعاون

قال المهندس أحمد الشامسي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «حلول المياه المستدامة القابضة»: «يسرّنا أن ننضمّ إلى «طاقة»، التي تُعدّ شركة وطنية رائدة تملك تطلعات كبرى في مجال الاستدامة، بما سيتيح لنا الاستفادة من إمكاناتنا وقدراتنا المشتركة لتعزيز سُبُل التعاون والارتقاء بخدمات الإدارة المستدامة للمياه. لقد انطلقت مسيرة شركة «حلول المياه المستدامة القابضة» مع التزام راسخ بتوفير حلول مياه مستدامة لن تعود بالفائدة على عملائنا ومجتمعنا فحسب، بل ستسهم أيضاً في حماية كوكبنا ومنظومته البيئية المتكاملة. ونحن نتطلع لمواصلة مسيرتنا الطموحة هذه مع طاقة».

ومن المتوقّع إنجاز هذه الصفقة خلال العام الجاري، ويبقى ذلك خاضعاً لاستيفاء كافة الشروط اللازمة لإتمام الصفقة، بما في ذلك الحصول على موافقات الجهات التنظيمية المعنية والأطراف الثالثة ذات الصلة.