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الاقتصادي

«شراع» يتوج شركات ناشئة بجوائز «تحدي بوابة الشارقة»

نجلاء المدفع خلال إلقاء كلمتها (من المصدر)
22 يونيو 2023 01:12

الشارقة (الاتحاد)

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أعلن مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) عن أسماء الفائزين في «تحدي بوابة الشارقة 2023»، المنافسة العالمية التي تحظى بدعم وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكرمت هذا العام الشركات الريادية التي تقدم حلولاً عملية مبتكرة للتغلب على التحديات البيئية.
وشهد التحدي، الذي أقيم بالشراكة مع «مجموعة بيئة»، و«مدينة الشارقة المستدامة»، مشاركات من 22 دولة حول العالم، حيث تم اختيار الفائزين من بين 10 شركات تأهلت إلى القائمة القصيرة من 8 دول وهي: ألمانيا، وإسبانيا، والولايات المتحدة، وهنغاريا، وبولندا، وجزيرة مان، والهند، ودولة الإمارات.
وأكدت نجلاء المدفع، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، أن كلا المشروعين الفائزين، وكافة المشاركات التي تم تقديمها للتحدي، قد قدمت حلولاً عملية قادرة على تحقيق رؤية العالم حول الاستدامة.
وخلال كلمته، أكد محمد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة بالوكالة أن الوزارة تعمل على حشد جهود العمل المناخي بالتعاون مع مختلف الشركاء داخل الإمارات من أجل الإيفاء بالتزامات الدولة وتحقيق أهدافها المناخية والبيئية، مع دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الممارسات المستدامة.

مركز الشارقة لريادة الأعمال
شراع
بوابة الشارقة
وزارة التغير المناخي والبيئة
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