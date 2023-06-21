"الاتحاد للطيران" تستعد لاستقبال 4 ملايين مسافر خلال إجازة الصيف

تستعد "الاتحاد للطيران" لاستقبال حوالي 4 ملايين مسافر في مطار أبوظبي الدولي بين 20 يونيو و30 سبتمبر2023، مع استعداد المسافرين لقضاء عطلتهم الصيفية.

وبالإضافة إلى الأعداد الكبيرة من المسافرين من أبوظبي، سيستقبل المطار مسافري العبور القادمين عبر شبكة الاتحاد للطيران المكونة من 66 وجهة، بما في ذلك الوجهات الصيفية الجديدة التي تم إطلاقها في نهاية الأسبوع وهي لشبونة ومالقا وميكونوس.

وقال شعيب النجار، مدير عام عمليات الاتحاد للطيران في مطار أبوظبي الدولي: " إلى جانب المسافرين في العطلة الصيفية، نتطلع إلى استقبال الحجاج سواء كانوا مسافرين من دولة الإمارات أو قادمين عبر رحلات العبور من مختلف شبكة وجهاتنا".