"طيران الإمارات" تعزز رحلاتها قبيل موسم الحج وعيد الأضحى

عززت "طيران الإمارات" رحلاتها قبيل موسم الحج وعيد الأضحى مع ذروة سفر حجاج بيت الله الحرام حيث سيرت رحلات إضافية إلى وجهات إقليمية رئيسية لتلبية الطلب الكبير على السفر.

وعقب رفع المملكة العربية السعودية جميع قيود السفر للحج للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات بفعل الجائحة سيرت "طيران الإمارات" رحلات إضافية للحجاج لبدء رحلتهم من وإلى مدينة مكة المكرمة وأضافت عشر رحلات من وإلى جدة.

وتعمل جميع الرحلات المخصصة للحجاج بطائرات " البوينج 777 " حتى 7 يوليو المقبل بالإضافة إلى رحلات "طيران الإمارات" المنتظمة إلى جدة وهي مفتوحة للمسافرين الذين يحملون تأشيرة حج سارية المفعول شرط أن يكون سن الراكب فوق 12 عاماً وأن يكون قد تلقى لقاح "كوفيد-19".. كما تشغل الناقلة أيضاً رحلات يومية إلى المدينة المنورة.

وتتوقع وزارة الحج والعمرة في السعودية أن يصل عدد حجاج هذا العام إلى 2.6 مليون حاج أي لمعدلات ما قبل الجائحة. وتهدف الرحلات الإضافية إلى المساعدة في نقل الحجاج بسلاسة.

وشهدت "طيران الإمارات" بالفعل حجوزات قوية لسفر الحجاج من باكستان والهند وبنجلاديش وإندونيسيا وتايلند والسنغال وساحل العاج وموريشيوس وجنوب أفريقيا.

وتعتزم الناقلة تشغيل 34 رحلة إضافية إلى وجهات شهيرة في جميع أنحاء المنطقة لتلبية الطلب الكبير خلال عطلة عيد الأضحى المبارك حيث تتوقع أن يسافر نحو 78 ألف شخص من جميع أنحاء المنطقة على رحلاتها خلال ستة أيام عطلة العيد.

وأضافت "طيران الإمارات" عشر رحلات إلى عمّان في المدة من 21 إلى 30 يونيو وعشر رحلات إضافية إلى بيروت في المدة من 20 إلى 29 يونيو.

وفي دول مجلس التعاون الخليجي أضافت الناقلة خمس رحلات إلى الدمام في المدة من 21 إلى 25 يونيو وتسع رحلات إلى الكويت في المدة من 22 يونيو إلى 2 يوليو المقبل.

وسجلت الناقلة زيادة في الطلب بنسبة 20% مقارنةً بعام 2022 مع توجه أعداد كبيرة من عملائها إلى الهند وباكستان وتايلند والفلبين والمملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة وكذلك عبر المنطقة إلى لبنان والأردن ودبي.

وفي اطار حرصها على تقديم خدمات تلبي متطلبات الحجاج في رحلة العمر وتوفير تجربة سفر سلسة لهم ومساعدتهم على التفرغ لأداء مناسكهم بسكينة واطمئنان أفرزت "طيران الإمارات فريقاً خاصاً في مطار دبي الدولي لمساعدة المتوجهين لأداء مناسك الحج في إنهاء إجراءات السفر والانتقال عبر المطار إلى جانب مساعدة ركاب الترانزيت ومرافقتهم من بوابة الوصول إلى بوابة الإقلاع لمواصلة رحلاتهم لأداء مناسك الحج وغيرها من الخدمات لضمان راحة حجاج بيت الله الحرام.