محمد بن راشد: الإمارات نموذج للريادة العالمية

دبي (الاتحاد)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والجهود المتميزة لأبنائها، أصبحت نموذجاً للريادة العالمية في مختلف المجالات، وحققت مراكز متقدمة في مختلف مؤشرات التنافسية العالمية. وقال سموه، بمناسبة وصول دولة الإمارات إلى مصاف العشرة الكبار في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2023، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في مدينة لوزان السويسرية: «صدر أمس في سويسرا التقرير السنوي للتنافسية العالمية من مركز التنافسية العالمي، وجاءت دولة الإمارات ضمن الدول العشر الأولى عالمياً في مجال التنافسية متصدرة العالم في محور التجارة العالمية وفي عدة مؤشرات، مثل إدارة المدن والبنية التحتية للطاقة، وقدرة الحكومة على التكيف مع المتغيرات وغياب البيروقراطية وغيرها.. كما جاء أداؤها الاقتصادي المتميز ليضعها في المرتبة الرابعة عالمياً».

وأضاف سموه: «أهنئ أخي رئيس الدولة.. وأهنئ آلاف فرق العمل التي تواصل الليل بالنهار.. وأهنئ شعب الإمارات الذي استحق بجهده وإخلاصه وتفانيه والتفافه حول قيادته أفضل المراتب على مستوى العالم.. والقادم أفضل بإذن الله».