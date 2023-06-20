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الاقتصادي

«موانئ أبوظبي» توقع اتفاقية لتشغيل محطة بميناء كونغولي

خلال التوقيع علي الاتفاقية (من المصدر)
21 يونيو 2023 00:37

أبوظبي (الاتحاد)

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وقعت مجموعة موانئ أبوظبي، أمس اتفاقية امتياز لمدة 30 عاماً مع حكومة جمهورية الكونغو، لإدارة وتشغيل محطة «نيو إيست مول» متعددة الأغراض في ميناء «بوانت نوار» في جمهورية الكونغو.
وقع الاتفاقية الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، ودينيس كريستيل ساسو نغيسو، وزير التعاون الدولي وتنمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في جمهورية الكونغو، وأونوري سايي، وزير النقل والطيران المدني والبحرية التجارية في جمهورية الكونغو.
ستقوم مجموعة موانئ أبوظبي باستثمار ما يزيد على 500 مليون دولار أميركي خلال مدة اتفاقية الامتياز، مع تخصيص حوالي 220 مليون دولار أميركي للمرحلة الأولى من المشروع التي من المتوقع أن يتم الانتهاء منها خلال ثلاثين شهراً.
وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: «تمثل هذه الاتفاقية علامة بارزة في استراتيجينا للنمو، فمع توسيع عملياتنا وترسيخ حضورنا في الكونغو، فإننا لا نعزز مكانتنا في المنطقة فحسب، بل ننتقل أيضاً إلى سوق جديدة تتمتع بإمكانات وفرص واعدة. وإننا نتطلع عبر هذه الشراكة إلى تعزيز التجارة بين بلدينا وفتح طرق تجارية جديدة، وتوفير العديد من فرص العمل، والمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة للكونغو».

موانئ أبوظبي
أبوظبي
الكونغو
محمد جمعة الشامسي
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