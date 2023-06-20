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الاقتصادي

«أبوظبي المالي» يختتم جولته الترويجيـة في لندن

«أبوظبي المالي» يختتم جولته الترويجيـة في لندن
21 يونيو 2023 00:37

أبوظبي (الاتحاد)

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اختتم سوق أبوظبي للأوراق المالية، أحد أسرع الأسواق المالية نمواً في الشرق الأوسط، بنجاح جولته الترويجية الثانية في العاصمة الإنجليزية لندن، بالتعاون مع بنك إتش إس بي سي.
وقد سلّطت الجولة الترويجية، التي جاءت على هامش فعاليات الدورة الثانية من مؤتمر «إتش إس بي سي» لدول مجلس التعاون الخليجي، الضوء على التزام سوق أبوظبي للأوراق المالية وجهوده المبذولة في توسيع نطاق تفاعله.
وضمّ وفد سوق أبوظبي للأوراق المالية عدداً من ممثلي الشركات المرموقة، بما فيها بنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وموانئ أبوظبي، وأدنوك للتوزيع، وأدنوك للحفر، وأدنوك للغاز، وشركة الياه للاتصالات الفضائية (الياه سات)، والدار العقارية، وأمريكانا للمطاعم العالمية، وبيانات، وبروج، وبرجيل القابضة، وبنك أبوظبي الأول، وفيرتيغلوب، وبريسايت ايه آي، وطاقة. 
وفي هذه المناسبة، قال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: «إن نجاح الحملة الترويجية يعكس الزخم الكبير الذي تحققه الشركات المُدرجة في سوق أبوظبي، في دلالة على تنامي جاذبيتها في الأسواق العالمية».

سوق أبوظبي للأوراق المالية
لندن
إتش إس بي سي
مجلس التعاون الخليجي
الياه سات
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