رسوم تنافسية لانضمام الشركات لبرنامج «القيمة الوطنية المضافة»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، تقديم تسعير جديد لشهادة القيمة الوطنية المضافة للشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة كحافز جديد للشركات المسجلة في «البرنامج الوطني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة» التابع لوزارة الاقتصاد.

وقالت الوزارة في بيان، أمس، إن التسعير الجديد جاء تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لتعزيز مسيرة النمو والتنمية المستدامة لاقتصاد دولة الإمارات وتهيئة بيئة الأعمال الجاذبة للمستثمرين.

وتبلغ قيمة التسعير الجديد 500 درهم مقابل الحصول على شهادة القيمة الوطنية المضافة.

وأكد عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن الوزارة تعمل في إطار الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، من خلال منهجية متكاملة لتمكين القطاع الصناعي في الدولة، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وتسهيل الإجراءات الداعمة لبيئة الأعمال الصناعية بتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة بما يدعم مبادرة «اصنع في الإمارات»، ويوفر بيئة محفزة وجاذبة لرواد الأعمال، ويفتح أسواقاً جديدة لمنتجات دولة الإمارات.

وقال عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد: «إن وزارة الاقتصاد أطلقت مجموعة من المبادرات المبتكرة لدعم رواد الأعمال المواطنين وتمكين مشاريعهم الناشئة من النمو والازدهار، إيماناً منها بأن نموذج المشاريع الصغيرة والمتوسطة هو المعول عليه لبناء النموذج الاقتصادي الجديد لدولة الإمارات القائم على المعرفة والابتكار».