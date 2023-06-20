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«ستراتا» تتوسع في تصنيع وتجميع أجنحة طائرة إيرباص A350-1000

«ستراتا» تتوسع في تصنيع وتجميع أجنحة طائرة إيرباص A350-1000
21 يونيو 2023 00:37

أبوظبي (الاتحاد)

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وقعت «ستراتا للتصنيع» و«سابكا»، أمس، عقداً جديداً لتصنيع وتجميع الأسطح الخارجية لرفارف أجنحة طائرة إيرباص A350-1000، حيث يُظهر هذا التعاون المشترك قوة شراكتهما، والالتزام بتقديم مكونات عالية الجودة في مجال صناعة الطيران.     
ومن أهم إنجازات المشروع ارتفاع مستوى المشاركة من الكوادر الوطنية، حيث يتكون 70 % من القوى العاملة من فنيين إماراتيين ماهرين. ويعكس هذا الإنجاز التزام «ستراتا» برعاية المواهب الوطنية والمساهمة في نمو صناعة الطيران في دولة الإمارات العربية المتحدة ودعم شعار «صنع بفخر في الإمارات».
وقال إسماعيل علي عبدالله، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة ستراتا: «إن تعاوننا مع شركة سابكا في إنتاج وتجميع الأسطح الخارجية لرفارف أجنحة طائرة إيرباص A350-1000 يمثل علامة واضحة في تقدم «ستراتا». نحن فخورون بشراكتنا مع سابكا لتقديم مكونات عالية الجودة تلبي معايير الصناعة العالمية، وهذا الإنجاز لا يوضح فقط التزامنا بالابتكار، بل ويؤكد أيضاً على القدرات المتميزة للكوادر الوطنية».

ستراتا للتصنيع
صناعة الطيران
الإمارات
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