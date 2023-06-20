أبوظبي السادسة عالمياً في سرعة نموّ الشركات الناشئة

أبوظبي (الاتحاد)

احتلَّت منظومة الشركات الناشئة في أبوظبي المرتبة الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والسادسة عالمياً من حيث سرعة النموّ، وفقاً للتقرير العالمي لمنظومة الشركات الناشئة 2023 (GSER)، الذي صدر عن شركة الاستشارات والأبحاث العالمية الرائدة Startup Genome، والشبكة العالمية لريادة الأعمال، خلال مؤتمر The Next Web في أمستردام.

وكشف التقرير عن أنَّ أبوظبي واحدة من أفضل 5 منظومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث التمويل، وهو معيار يقيس درجة الابتكار خلال التمويل في مراحل التأسيس المبكرة ونشاط المستثمر، كما صنَّف أبوظبي ضمن أفضل 5 منظومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث الأداء، وهو معيار يقيس حجم وأداء المنظومة بناءً على القيمة التراكمية لشركات التكنولوجيا الناشئة والناتجة عن بيع أسهمها والتمويل.

وصنَّف التقرير أبوظبي ضمن أفضل 10 منظومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المعرفة، وهو معيار يقيس الابتكار من خلال أنشطة البحث وبراءات الاختراع. أمَّا على صعيد المواهب معقولة الرواتب، فقد صنِّفَت أبوظبي ضمن أفضل 15 منظومة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو معيار يقيس القدرة على توظيف المواهب في مجال التكنولوجيا.

كثافة المواهب

وأشاد التقرير بقطاعات التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا النظيفة والتكنولوجيا الزراعية والأغذية الجديدة في الإمارة؛ نظراً لكثافة المواهب وموارد الدعم ونشاط الشركات الناشئة في هذه المجالات، كما أشاد ببرنامج الإقامة الذهبية وأهميته الاستراتيجية في تحفيز الشركات الناشئة على الانتقال إلى أبوظبي.

وفي معرض تعليقه على هذا الإنجاز، قال مارك بينزل، مؤسِّس ورئيس Startup Genome: «بصفتنا خبراء متخصِّصين في التحوُّل الاقتصادي العالمي، وشركة استشارات وأبحاث رائدة في مجال سياسات الابتكار، نحن فخورون للغاية بالأداء الرائع لإمارة أبوظبي في التقرير العالمي لمنظومة الشركات الناشئة لعام 2023. ونُتابع من خلال تعاوننا مع Hub71، تحقيق تطوُّرات مذهلة في السياسات والبرامج الجديدة التي أدَّت إلى مواصلة ارتقاء إمارة أبوظبي في التصنيف العالمي».

مكانة العاصمة

ومن جانبه، قال عامر عيدي، مدير التسويق والعمليات في Hub71: «رسَّخت العاصمة الإماراتية أبوظبي مكانتها بقوة مركزاً رائداً في دفع عجلة التكنولوجيا المتطورة وتنمية الشركات الناشئة في مجال الابتكار وريادة الأعمال، وهما المحرّكان الحيويان الرئيسيان في رحلتنا نحو المستقبل. ويُشرِّفنا في Hub71 أن نكون جزءاً أساسياً من هذه الرحلة، كما نفخر بالتعاون مع شركائنا في تطوير منظومة الشركات الناشئة في أبوظبي، حيث نوفِّر لمؤسِّسي المشاريع العناصر الأساسية للنجاح، بما في ذلك تمكين الوصول إلى المواهب وفرص الاستثمار والتسهيلات التجارية. وسنواصل معاً جهودنا لتمكين روَّاد الأعمال من الازدهار وترك بصماتهم في عالم الأعمال المتطوِّر باستمرار».

رؤى مبتكرة

واستناداً إلى بيانات تشمل نحو 3.5 مليون شركة ناشئة ضمن أكثر من 290 منظومة عالمية، يُقدِّم التقرير رؤى مبتكرة ومنطقية، مدعومة بمعرفة عميقة حول توجهات الشركات الناشئة في أنحاء العالم. وتسهم مشاركات القيادات الفكرية والخبراء والفاعلين الرئيسيين على المستوى المحلي في إثراء نتائج التقرير الشاملة والقائمة على الأدلة، والتي تأتي نتيجة لما يزيد على عشر سنوات من أعمال Startup Genome المستقلّة في مجال الأبحاث وسياسات الابتكار.

وفي نسخته لعام 2023، يعرض التقرير العالمي لمنظومة الشركات الناشئة (GSER) أفضل 30 منظومة، إضافة إلى تصنيف 10 منظومات في المرتبة الثانية على مستوى العالم، كما يتضمَّن تصنيف أفضل 100 منظومة ناشئة. ويسلِّط التقرير الضوء على منظومات الشركات الناشئة من منظور إقليمي، كما يُقدِّم تصنيفاً منفصلاً للمنظومات في أفريقيا وآسيا وأوروبا وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأميركا الشمالية وأوقيانوسيا.