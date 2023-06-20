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النفط يهبط بفعل توقعات بضعف الطلب

زيادة واردات الصين من النفط الروسي في أبريل
20 يونيو 2023 22:26

تراجعت العقود الآجلة للنفط الخام حوالي اثنين بالمئة في تعاملات متقلبة اليوم الثلاثاء وسط توقعات بتباطؤ نمو الطلب على النفط من الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.
وخسرت العقود الآجلة لمزيج برنت تسليم أغسطس آب 1.11 دولار أو 1.5 بالمئة مسجلة 74.98 دولار للبرميل بحلول الساعة 1528 بتوقيت جرينتش. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يوليو تموز 1.66 دولار أو 2.3 بالمئة إلى 70.12 دولار في آخر أيام تداوله كعقد أقرب استحقاق أميركي.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط 2.2 بالمئة إلى 70.31 دولار في عقد التسليم في أغسطس، والذي سيصبح قريبا عند أقرب استحقاق بالولايات المتحدة.

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وخفضت الصين أسعار الفائدة الرئيسية على الاقراض للمرة الأولى في عشرة أشهر لكن بمقدار أقل من المتوقع بلغ عشر نقاط أساس لسعر الإقراض لأجل خمس سنوات.

وتأثرت أسعار الخام أيضا بارتفاع مؤشر الدولار أمام سلة عملات بفعل بيانات أظهرت قفزة في بناء المنازل بالولايات المتحدة.

المصدر: وكالات
النفط
أسعار النفط
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