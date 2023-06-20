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الاقتصادي

«حديد الإمارات أركان» تعتمد نموذجاً تشغيلياً جديداً

سعيد الرميثي
21 يونيو 2023 00:37

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت مجموعة حديد الإمارات أركان اعتماد نموذج تشغيلي جديد يقوم على إنشاء وحدتين منفصلتين لإدارة الأعمال، وهما وحدة حديد الإمارات ووحدة مواد البناء، بهدف الاستفادة من نقاط القوة المشتركة لأعمال الصلب ومواد البناء.
وسيكون لكل وحدة أعمال رئيس تنفيذي يركز على دفع النمو والتطور ويتبع مباشرة للمهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي للمجموعة. وسيتولى سعيد الغافري مسؤولية وحدة أعمال حديد الإمارات بصفته رئيساً تنفيذياً، في حين يتولى سعيد الظاهري وحدة أعمال مواد البناء بصفته رئيساً تنفيذياً بالإنابة ونائباً لرئيس الشؤون التجارية.
في هذا الإطار، قال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة حديد الإمارات أركان: «نحرص على اتباع أفضل السبل لتمكين المجموعة من الاستفادة من نقاط القوة والقدرات التكاملية لوحدتي حديد الإمارات ومواد البناء لتحقيق طموحاتنا الاستراتيجية وتطلعاتنا لمزيد من النمو. توصلنا إلى نموذج تشغيلي من شأنه دفع تقدمنا وتعزيز كفاءة عملياتنا، وتمهيد الطريق نحو نجاحات أكبر في المستقبل».
وأضاف: «يعتمد النموذج الجديد على قيمنا الموحدة القائمة على رأس المال البشري، والمساءلة، والابتكار، وذلك انطلاقاً من ثقافة الفريق الواحد التي ستمكننا من تحقيق أهدافنا الاستراتيجية بكفاءة وفاعلية، بالتزامن مع توفير المزيد من فرص التطور والازدهار لموظفينا».
وستحظى وحدتا الأعمال الجديدتان بدعم من الأقسام المساندة المركزية، بما في ذلك المالية، ورأس المال البشري، والتكنولوجيا، والاستراتيجية والتحول، إضافة إلى قسم جديد للمشاريع.

مجموعة حديد الإمارات أركان
مواد البناء
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