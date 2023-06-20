الأربعاء 21 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

«إثمار الدولية» تستحوذ على مشروع «لامار العقاري»

المشروع يمتد على مساحة 1.345.532 قدماً مربعة (من المصدر)
21 يونيو 2023 00:37

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة «إثمار الدولية القابضة» الاستحواذ على مشروع «لامار العقاري»، أحد المشاريع الفاخرة على شاطئ الراحة في منطقة السيف بأبوظبي، والذي يصل حجم مبيعاته لقرابة المليار درهم مع عوائد للمساهمين.
ويأتي هذا الاستحواذ من خلال شركة «آي بروبرتيز» إحدى الشركات التابعة للمجموعة في قطاع التطوير العقاري، وبالتوازي مع خطط المجموعة في توسيع نطاق استثماراتها وتنويعها محلياً وعالمياً، مع المساهمة في تعزيز القطاع العقاري في دولة الإمارات.
وبهذه المناسبة، قال علي الجبيلي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «إثمار الدولية القابضة»: «يأتي هذا الاستحواذ في سياق خطتنا الاستراتيجية التوسعية ومتعددة الأهداف، ووفق رؤية تُلبي احتياجات السوق المحلية والإقليمية. إن هذه الخطوة تعكس اهتمامنا وأهدافنا في التوسع بأعمال المجموعة والاستفادة من القدرات التشغيلية والتسويقية لشركاتها، بالشكل الذي يُعزز مكانه الإمارة وجهة مثالية للاستثمارات».
وأضاف الجبيلي: «إن النمو الاقتصادي الذي تشهده دولة الإمارات قد ساهم بشكل كبير في التطور الحاصل للقطاع العقاري، الأمر الذي يتطلب وجود عدد من المشاريع السكنية والتجارية الضخمة، وهو ما يفتح الفرصة أمامنا للاستثمار والاستمرار في دعم الاقتصاد الوطني. ويأتي هذا الاستحواذ تأكيداً على ما يتمتع به سوق الاستثمار في الدولة من استقرار، وتحفيز لزيادة المشاريع النوعية».
ويمتد «مشروع لامار» على مساحة تبلغ 1.345.532 قدماً مربعة، مكوناً من 435 وحدة سكنية (منها 30 فيلا)، مع توفر مجموعة واسعة من وسائل الراحة والترفيه، حيث تقـف أربعة مبانٍ سـكنية على منصة مشـتركة، مع توافر مرافق اجتماعية ترفيهية تضم حدائق ومناطق مخصصة للأطفال.

شركة إثمار الدولية القابضة
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
«الفرسان» يستضيف الوحدات 15 أغسطس في «تمهيدي الأبطال»
الرياضي
«الفرسان» يستضيف الوحدات 15 أغسطس في «تمهيدي الأبطال»
اليوم 14:00
بلينكن
عربي ودولي
بلينكن: الولايات المتحدة ستقدم مساعدة اقتصادية جديدة لأوكرانيا
اليوم 13:58
أسامواه جيان نجم العين السابق يعتزل الكرة
الرياضي
أسامواه جيان نجم العين السابق يعتزل الكرة
اليوم 13:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©