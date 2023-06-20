«إثمار الدولية» تستحوذ على مشروع «لامار العقاري»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة «إثمار الدولية القابضة» الاستحواذ على مشروع «لامار العقاري»، أحد المشاريع الفاخرة على شاطئ الراحة في منطقة السيف بأبوظبي، والذي يصل حجم مبيعاته لقرابة المليار درهم مع عوائد للمساهمين.

ويأتي هذا الاستحواذ من خلال شركة «آي بروبرتيز» إحدى الشركات التابعة للمجموعة في قطاع التطوير العقاري، وبالتوازي مع خطط المجموعة في توسيع نطاق استثماراتها وتنويعها محلياً وعالمياً، مع المساهمة في تعزيز القطاع العقاري في دولة الإمارات.

وبهذه المناسبة، قال علي الجبيلي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «إثمار الدولية القابضة»: «يأتي هذا الاستحواذ في سياق خطتنا الاستراتيجية التوسعية ومتعددة الأهداف، ووفق رؤية تُلبي احتياجات السوق المحلية والإقليمية. إن هذه الخطوة تعكس اهتمامنا وأهدافنا في التوسع بأعمال المجموعة والاستفادة من القدرات التشغيلية والتسويقية لشركاتها، بالشكل الذي يُعزز مكانه الإمارة وجهة مثالية للاستثمارات».

وأضاف الجبيلي: «إن النمو الاقتصادي الذي تشهده دولة الإمارات قد ساهم بشكل كبير في التطور الحاصل للقطاع العقاري، الأمر الذي يتطلب وجود عدد من المشاريع السكنية والتجارية الضخمة، وهو ما يفتح الفرصة أمامنا للاستثمار والاستمرار في دعم الاقتصاد الوطني. ويأتي هذا الاستحواذ تأكيداً على ما يتمتع به سوق الاستثمار في الدولة من استقرار، وتحفيز لزيادة المشاريع النوعية».

ويمتد «مشروع لامار» على مساحة تبلغ 1.345.532 قدماً مربعة، مكوناً من 435 وحدة سكنية (منها 30 فيلا)، مع توفر مجموعة واسعة من وسائل الراحة والترفيه، حيث تقـف أربعة مبانٍ سـكنية على منصة مشـتركة، مع توافر مرافق اجتماعية ترفيهية تضم حدائق ومناطق مخصصة للأطفال.