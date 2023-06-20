«أبوظبي الأول» و«WiFB» يطلقان سلسلة الريادة في الشركات العائلية

أبوظبي (الاتحاد)

عقد بنك أبوظبي الأول، شراكة مع منصة "المرأة في الشركات العائلية" (WiFB )، منصة المحتوى العالمية التي توفر منبراً هاماً للسيدات لمشاركة خبراتهم وتجاربهم وآرائهم حول الشركات والثروات العائلية، وذلك بهدف تدشين مبادرة مخصصة للريادة الفكرية للسيدات من أصحاب الشركات والثروات.

ويهدف هذا التعاون لتمكين السيدات اللواتي يشغلن مناصب عليا في الأعمال والشركات العائلية، ويعتمدن على التنمية والابتكار، في ظل التغيرات والتطورات المتواصلة التي يشهدها العالم.وبدعم من قسم الخدمات المصرفية الخاصة الدولية لدى بنك أبوظبي الأول، ستتناول سلسلة" الريادة والابتكار في الشركات العائلية" الجديدة عدداً من العوامل التي تمكن الرائدات والقيادات النسائية من دفع عجلة النمو، وتعزيز كفاءة التعاون والعمل المشترك لإحداث التأثير الإيجابي في المجتمع والبيئة. وستسلط السلسلة، بمحتواها الهادف والموجه وحواراتها الغنية، الضوء على أساليب ووجهات النظر المتميزة التي تضيفها السيدات إلى عالم الأعمال والشركات العائلية.

وبهذه المناسبة، قالت راميا مارييل العجمي، الشريكة المؤسسة لمنصة "المرأة في الشركات العائلية" (WiFB ): "نسعى لإبراز الأصوات النسائية في مجال الأعمال والشركات العائلية، ونتطلع لأن يكون لدى الأجيال القادمة مجموعة من أفضل ممارسات الأعمال التي توازن بين الجنسين، والتي تمثل مورداً هاماً لتحقيق المزيد من التعلم والنجاحات. ونهدف من خلال هذا التعاون مع قسم الخدمات المصرفية الخاصة الدولية لدى بنك أبوظبي الأول إلى تعزيز التزامنا المشترك لتسليط الضوء على الإنجازات المتميزة للمرأة في جميع أنحاء العالم، ومساهمتها الرئيسية في رسم ملامح إِرثها العائلي من خلال الإبداع والابتكار".

من جانبها، قالت سميرة زكور، المدير التنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية الخاصة لدى بنك أبوظبي الأول: "يُرسي تعاوننا مع منصة (WiFB ) أُسساً قوية لتحقيق المزيد من التغيير الإيجابي في مجال الشركات والأعمال العائلية التي تشهد تطوراً ونمواً متواصلين. وباعتبارنا من المؤسسات المصرفية المرموقة التي تُولي أهمية خاصة للتفكير الاستباقي والخلاق، فإننا نلتزم في بنك أبوظبي الأول بإيجاد بيئة أعمال شاملة يتم فيها تقدير ودعم الدور الحيوي للمرأة، ومساهمتها في رسم ملامح مستقبل الشركات العائلية. ونؤمن في بنك أبوظبي الأول بأهمية الابتكار والتنوع والتمكين كعوامل أساسية للتقدم والنجاح، ونحن ملتزمون بتوفير كل الموارد والدعم الذي تحتاجه المرأة للنمو، والنجاح في مسيرتها القيادية الملهمة".