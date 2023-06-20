"أدنوك للإمداد والخدمات" تتسلم أول ناقلة نفط خام عملاقة جديد

أعلنت "أدنوك للإمداد والخدمات" عن استلامها الناقلة "حفيت"، أول ناقلة نفط الخام عملاقة من بين أربع ناقلات جديدة تعمل بمحركات الوقود المزدوج، ستتسلمها الشركة هذا العام لدعم استراتيجيتها الطموحة للنمو.

وبفضل تزويدها بمحرك الوقود المزدوج، تستخدم الناقلة الجديدة أيضاً الغاز الطبيعي المسال قليل الانبعاثات.

وخصصت "أدنوك للإمداد والخدمات” الشركة الرائدة عالمياً في مجال الخدمات اللوجستية والبحرية لقطاع الطاقة 2 مليار دولار تقريباً، لبناء سفن جديدة أكثر كفاءة في استخدام الطاقة وحماية البيئة، مما مكن الشركة من خفض الانبعاثات في الاسطول المملوك لها بأكثر من 20% وذلك منذ عام 2018.

وقال القبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للإمداد والخدمات": " يعزز استلام الناقلة "حفيت" وهي أول ناقلة نفط خام عملاقة جديدة من بين أربعة ناقلات تم الاتفاق على بنائها وضمها هذا العام لأسطول "أدنوك للإمداد والخدمات" المتنامي، من قدرة الشركة على نقل إمدادات الطاقة، بما يتماشى مع إستراتيجيتها الطموحة للنمو، للمساهمة في تلبية الطلب العالمي المتنامي على الطاقة.

وتؤكد استثمارات الشركة الاستراتيجية في بناء سفن جديدة أكثر كفاءة في استخدام الطاقة وحماية البيئة التزامها بتنفيذ عمليات شحن أكثر استدامة، وتقليل كثافة الانبعاثات في عملياتها، في سعيها لتحقيق أهداف المنظمة البحرية الدولية (IMO) بخفض غازات الاحتباس الحراري بمقدار النصف سنوياً بحلول عام 2050، وذلك مقارنة بمستويات عام 2008.وصممت الناقلة "حفيت" للرحلات الطويلة، لشحن النفط الخام إلى العملاء في جميع أنحاء العالم. حيث يبلغ طولها 336 متراً، ووزنها 300 ألف طن متري، فيما تبلغ حمولتها ما يقرب من مليوني برميل من النفط الخام في كل رحلة.

وسيتم تسليم الناقلة الثانية في وقت لاحق من شهر يونيو الجاري، على أن يتم تسليم الناقلتين الثالثة والرابعة خلال الربعين الثالث والرابع من عام 2023، ومن المخطط أن تدخل هذه السفن الخدمة بشكل مباشر فور استلامها، ومن المتوقع أن تعمل بشكل أساسي في أسواق تداول النفط بالأسعار الفورية. وتم بناء هذه الناقلات بواسطة شركة "هانوا أوشن"، المعروفة سابقًا باسم "شركة دايوو لبناء السفن والهندسة البحرية"، وذلك في حوض "أوكبو" لبناء السفن في جزيرة "جيوجو" بكوريا الجنوبية.