%28 نمو سوق «الميتافيرس» في الإمارات سنوياً

يوسف العربي (أبوظبي)

ينمو سوق «الميتافيرس» في الإمارات العربية المتحدة بمعدل نمو سنوي مركب 28% خلال الفترة من 2023 إلى 2028، حسب التقرير الصادر عن مؤسسة «MarkNtel Advisors» للبحوث والدراسات.

وقال التقرير، إن الاستراتيجية الحكومية لجعل دولة الإمارات العربية المتحدة، مركزاً عالمياً للتقنيات الحديثة ستقود السوق للنمو خلال السنوات المقبلة.

وأوضح التقرير، أن القطاعات الحكومية ووسائل الإعلام والترفيه والتجزئة والرعاية الصحية والخدمات المصرفية والمالية والتأمين، تأتي في صدارة القطاعات المستفيدة من تقنيات «الميتافيرس».

وأضاف: تتمتع صناعة الألعاب في الإمارات بجمهور كبير ومتزايد مهتم بتجارب تفاعلية غامرة تتيح لهم التواصل مع الآخرين واستكشاف بيئات افتراضية جديدة، ما يؤدي إلى نمو صناعة الألعاب في الدولة وتطوير تقنيات ومنصات جديدة تدعم التقنية.

ويوفر «الميتافيرس» مساحة مشتركة افتراضية جماعية تم إنشاؤها عن طريق اندماج الواقع المادي والافتراضي، حيث يمكن للمستخدمين التفاعل مع بعضهم البعض ومع الكائنات الافتراضية في بيئة ثلاثية الأبعاد.

ويتضمن أدوات ومنصات وتقنيات تتيح إنشاء عالم افتراضي تفاعلي وغامر بالكامل ومحاكاته وتكامله، ولا يزال مفهوم «الميتافيرس» يتطور، لكن له آثار مهمة على مجموعة واسعة من الصناعات ولديه القدرة على تغيير الطريقة التي نعيش بها ونعمل ونتفاعل مع بعضنا البعض.

خطوات مهمة

وأشار التقرير إلى أن حكومة أبوظبي أطلقت في عام 2022 منصة «AD Gaming» وفي العام ذاته نظمت حكومة دبي مهرجان دبي للرياضات الإلكترونية، والذي جمع بين اللاعبين والمتخصصين في الصناعة والمشجعين للاحتفال بأحدث الاتجاهات والتطورات في مجال الألعاب.

وقال: إن هذه الخطوات المهمة من المتوقع أن تزداد معها شعبية الرياضات الإلكترونية، بما في ذلك الواقع الافتراضي والمعزز، والصوت الغامر، ومنصات التفاعل الاجتماعي.

وحول تأثيرات «كوفيد - 19»، أكد التقرير أن «الجائحة» دفعت الأفراد إلى البقاء في المنزل، مما أدى إلى تسريع التحرك نحو التجارب الافتراضية، ونتيجة لذلك ارتفع الطلب على المنصات الافتراضية. بالإضافة إلى ذلك، يوجد في دولة الإمارات العربية المتحدة عدد كبير ومتزايد من الشباب البارعين في مجال التكنولوجيا والذين يتوقون لاستكشاف تقنيات جديدة.

ولفت إلى أن الإمارات تمتلك إطاراً تنظيمياً داعماً للشركات الناشئة والتقنيات الناشئة، مما يوفر فرصاً للشركات الناشئة ذات الصلة بعالم «الميتافيرس» لتطوير منصات وتقنيات جديدة، كما سيتم دعم نمو السوق من خلال البنية التحتية الرقمية القوية للدولة، واهتمام الحكومة بالنظم البيئية الافتراضية.

رؤية الإمارات

وقال التقرير: تساهم رؤية دولة الإمارات في أن تصبح مركزاً عالمياً لمجتمع «ميتافيرس» وأحد أكبر الاقتصادات في العالم في نمو سوق «الميتافيرس».

وترتبط مبادرات الذكاء الاصطناعي والروبوتات ارتباطاً وثيقاً بـ «الميتافيرس» لأنها توفر البنية التحتية التكنولوجية لإنشاء ومحاكاة البيئات الافتراضية. علاوة على ذلك، اجتذب الدعم الحكومي للذكاء الاصطناعي والروبوتات المهنيين الموهوبين ورجال الأعمال إلى الدولة، الذين ساعدوا في تعزيز نمو سوق البلاد.

وتهدف الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031 للحكومة إلى جعل دولة الإمارات العربية المتحدة رائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2031، ودعم السوق خلال فترة التوقعات.

مركز عالمي

أصبحت الإمارات مركزاً عالمياً في مجال NFTs بسبب الارتفاع الكبير في شرائها وبيعها وإنشائها ويتم استخدامها الآن بشكل متزايد لإنشاء الملكية، وتحقيق الدخل من الإبداعات الرقمية.

وشهد عام 2022 ظهور العديد من أسواق NFT في الدولة بسبب دخول الشركات الناشئة، وتبادل العملات المشفرة، وما إلى ذلك. وبالتالي، فإن هذا السوق يشهد حالياً نمواً كبيراً في الاستثمار، والذي من المتوقع أن يستمر مع تزايد، لاسيما في تطبيقات تتراوح بين العقارات الافتراضية والأصول الافتراضية الفريدة.