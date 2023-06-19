اتفاقية بين «الإمارات للتنمية المتوازنة» و«حديد الإمارات أركان»

أبوظبي (الاتحاد)

وقع مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، اتفاقية تعاون مع مجموعة حديد الإمارات أركان، وذلك بحضور معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، عضو مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة.

أكد معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، عضو مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، أن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ماضية في نهجها التطويري والتنموي، حيث تعمل بمختلف وزاراتها ومؤسساتها وهيئاتها الاتحادية والمحلية على توفير سبل الدعم كافة للمواطنين، وتعزيز دورهم في تحقيق التقدم والتنمية المتوازنة في مختلف مناطق الدولة وقراها.

كما قال معاليه، إن دور مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة برئاسة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، يعكس حرص القيادة وتوجهاتها في تنمية قرى الإمارات ومناطقها كافة بشكل متوازن، ويعود بالنفع على السكان ويرسخ رفاه المجتمع والعيش الكريم، ويحقق التنمية الاقتصادية المرجوة، مشيراً معاليه إلى أهمية ذلك في رفع نسبة مساهمة القرى المستهدفة في الاقتصاد الوطني والناتج المحلي الإجمالي للدولة. وشدد معالي وزير الطاقة والبنية التحتية على أهمية المساهمات الاجتماعية في إنجاح مشروع «قرى الإمارات»، من خلال اتفاقيات تعاون وشراكة تستهدف تحقيق المزيد من التقدم والنجاح في المشروع، وتساهم في تطوير نماذج تنموية جديدة ضمن قرى الإمارات، عبر شراكة استراتيجية قوية بين القطاعين الحكومي والخاص في الدولة.

وقع الاتفاقية كل من محمد خليفة بخيت الكعبي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، ممثلاً المجلس، وسعيد خلفان الغافري، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية، ممثلاً لمجموعة حديد الإمارات أركان.

وتستهدف الاتفاقية التعاون في المجالات المشتركة، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية فيما بينهم، إضافة إلى المساهمة في تحقيق أهداف المجلس والمتمثلة في دعم التنمية للمناطق والقرى المختلفة في الدولة، ودعم المشاركة الإيجابية في التنمية الاقتصادية وفق التطورات المستقبلية ورؤى الدولة الاقتصادية، وذلك من خلال تفعيل شراكات حقيقية بين القطاعات الحكومية والخاصة في هذا المجال.

من جانبه، قال محمد خليفة بخيت الكعبي: «إن مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، ماضٍ قدماً في المشروع التطويري والتنموي لقرى الإمارات، حيث يحرص على تطوير نماذج تنموية جديدة ضمن مختلف قرى الإمارات، بالتعاون والتنسيق مع مختلف القطاعات الخاصة والحكومية في الدولة، في خطوة استثنائية تستهدف بشكل واضح تعزيز مستوى الخدمات في القرى الإماراتية وتطوير مرافقها، إضافة إلى توفير الدعم المناسب للشباب المواطن للمساهمة بدوره بإنشاء وتطوير المشاريع الناشئة والصغيرة التي تدفع مسيرة التنمية في تلك القرى، وتساهم في جعلها وجهات سياحية وتراثية وترفيهية من الطراز الأول». من جهته، قال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة حديد الإمارات أركان: «تأتي هذه الشراكة تجسيداً لالتزامنا بتعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية، والمساهمة في رفد القطاع الاقتصادي للدولة، من خلال دعم المشاريع التنموية الحكومية ذات القيمة المضافة. كما يؤكد هذا التعاون حرص المجموعة على ترسيخ المسؤولية المجتمعية في الدولة، وتفعيل المشاركة المجتمعية، بشكل يمكنّنا من دعم تطوير المجتمع وتقدّمه ومشاركة قدراتنا وخبراتنا في القطاع».