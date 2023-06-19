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بنك المارية يُطلق منصة مصرفية للشركات

بنك المارية يُطلق منصة مصرفية للشركات
20 يونيو 2023 01:15

أبوظبي (وام)

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أعلن بنك المارية المحلي، إطلاق منصته المصرفية للشركات، بالتعاون مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع.
وتوفر المنصة جميع أنواع الأعمال، بما في ذلك القدرة على فتح حساب مصرفي رقمي بالكامل من خلال تطبيق الهاتف المحمول، من دون حد أدنى للرصيد، وبدون أي رسوم شهرية. 
وقالت علياء المزروعي، الرئيس التنفيذي في صندوق خليفة: «يلتزم صندوق خليفة بدوره بدعم رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة واستكشاف طرق ابتكارية جديدة تركز على تمكين قدراتهم الرقمية، ومن شأن شراكتنا مع بنك المارية المحلي أن تعزز جهودنا في رقمنة الأعمال في الإمارات، إذ سيوفر البنك منصة أعمال بنكية مخصصة للشركات من جميع الأحجام في دولة الإمارات مزودة بخدمات رقمية تمكنهم من إدارة شؤونهم المالية وعملياتهم المصرفية بيسر وفعالية وتحقق لهم الاستفادة المثلى بأقل التكاليف الممكنة».
وقال محمد وسيم خياطة، الرئيس التنفيذي لبنك المارية المحلي: «مهمتنا، كجزء من مبادرتنا المجتمعية، هي تمكين أصحاب الأعمال التجارية من خلال تزويدهم بالأدوات التي يحتاجون إليها لإدارة شؤونهم المالية بكفاءة وأمان في بيئة اليوم السريعة. ونحن ندرك التحديات التي تواجهها هذه الشركات، وبناءً على ذلك، قمنا بتصميم منصة الخدمات المصرفية للشركات الخاصة بنا لنقدم طرقًا جديدة يمكن من خلالها تحديث وتسهيل وتحسين عمليات الأعمال لنشجّع النمو».

بنك المارية المحلي
الإمارات
صندوق خليفة لتطوير المشاريع
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