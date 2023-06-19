الثلاثاء 20 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

«مالية أبوظبي» تطلق دورة الموازنة لعام 2024

مشاركون في الدورة (من المصدر)
20 يونيو 2023 01:15

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«آثار رأس الخيمة» و«النخيل للفن» يتعاونان في صون وحفظ التراث
انطلاق ملتقى الشعر العربي في العاصمة التشادية

أطلقت دائرة المالية - أبوظبي دورة الموازنة لعام 2024، بمشاركة أكثر من 400 مشارك من مختلف الهيئات والجهات الحكومية في الإمارة، وذلك بحضور مجموعة من وكلاء الدوائر ومدراء العموم ونخبة من المسؤولين.
واستعرض الحدث الذي عقد لعرض ومناقشة أفضل الوسائل والممارسات لتخصيص الموارد الحكومية بكفاءة وفعالية، مجموعةً من المحاور الأساسية في إطار إعداد الموازنة لعام 2024، والخطط والاستراتيجيات الهادفة إلى تعزيز النمو والتطوير في القطاع المالي، بما ينسجم مع الأولويات الحكومية ويسهم في ترسيخ منهج التخصيص الأمثل للموارد المالية الحكومية، من خلال تبنّي مفاهيم الابتكار والتعاون والشفافية، وتضافر الجهود وتوحيدها وتوجيهها نحو السبل الصحيحة للوصول إلى الأهداف المرجوة.
وقالت بثينة المزروعي، مدير عام الشؤون المالية الحكومية بالإنابة في دائرة المالية: «نتطلّع من خلال هذا الحدث إلى تعزيز الكفاءة المالية وترسيخ قيم الشفافية في أداء القطاع المالي، بما يعكس توجيهات قيادتنا الرشيدة، لتحسين جودة الخدمات المقدّمة في الإمارة وبناء مستقبل أكثر إشراقاً للجميع. ونسعى إلى مدّ جسور التعاون بين دائرة المالية والجهات الحكومية، من أجل تطوير خطط مالية ناجحة، تسهم في تمهيد الطريق للنمو المستدام، وتحقيق أهدافنا في تعزيز رفاهية مجتمعنا وسعادة أفراده، وترسيخ تنميته وازدهاره».
وأضافت: «إنّ دعم قيادتنا يشكّل حافزاً رئيساً لنا للمضي قدماً في جهودنا الرامية إلى تحقيق الأفضل لإمارة أبوظبي. ونحن على ثقة بأنّ رؤيتنا الطموحة، وتعاوننا الوثيق مع شركائنا من الجهات الحكومية، وتفانينا والتزامنا بالتميّز، هي الأسس التي ستمكّننا من تحقيق النتائج التي نطمح إليها لترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد في الابتكار والاستدامة المالية والتنمية الشاملة».

أبوظبي
الإمارات
دائرة المالية
مالية أبوظبي
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
ثنائية لخيول الإمارات في افتتاح «رويال أسكوت»
الرياضي
ثنائية لخيول الإمارات في افتتاح «رويال أسكوت»
اليوم 22:22
طفل يحمل أكياس الخبز وهو يسير في أحد شوارع الخرطوم
عربي ودولي
"الغذاء العالمي" يقدم مساعدات إنسانية لأكثر من مليون شخص في السودان
اليوم 21:53
«آثار رأس الخيمة» و«النخيل للفن» يتعاونان في صون وحفظ التراث
ثقافة
«آثار رأس الخيمة» و«النخيل للفن» يتعاونان في صون وحفظ التراث
اليوم 21:36
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©