«الاتحادية للضرائب» تواصل جولات «الدعم الضريبي» التوعوية

أبوظبي (الاتحاد)

واصلت مبادرة «الدعم الضريبي» التي تُنظِّمها الهيئة الاتحادية للضرائب للتواصل المباشر والمستمر مع قطاعات الأعمال فعالياتها في إمارات الدولة لتوفير التوعية الضريبية، ورفع مستوى الامتثال الضريبي.

وأوضحت الهيئة أنه تم عقد جولتين توعويتين جديتين خلال شهر مايو الماضي في إطار مُبادرة «الدعم الضريبي»، حيث عُقدت الجولة الأولى على مدى يومي الثالث والرابع من شهر مايو 2023 بالتعاون بين الهيئة الاتحادية للضرائب ومركز الهاجس لخدمات رجال الأعمال - تسهيل في إمارة عجمان، وعُقدت الثانية بالتعاون بين الهيئة ومركز بيانات الإمارات – تسهيل في إمارة رأس الخيمة على مدى يومي السادس عشر والسابع عشر من الشهر ذاته.

وأشارت إلى أن فرقاً من المحللين والمُتخصِّصين من الهيئة قدموا خلال الجولتين في عجمان ورأس الخيمة شرحاً توضيحياً للعديد من الموضوعات الضريبية، من بينها الأمور المُتعلقة بالإجراءات والمُستندات المطلوبة للتسجيل ولإلغاء التسجيل الضريبي، وإجراءات تقديم طلبات إعادة النظر، وتقديم المعلومات عن طلبات التصريح الطوعي، والمُستندات المطلوبة لتقديم طلبات استرداد المبالغ القابلة للاسترداد، مع التأكيد على أهمية الالتزام بمتطلبات النماذج المعتمدة التي توفرها الهيئة، بالإضافة إلى الأمور المتعلقة بالأخطاء الشائعة التي قد تحدُث خلال التسجيل أو تقديم الإقرارات الضريبية أو سداد الضرائب المستحقة، وتم شرح سبل تجنب هذه الأخطاء.

ودعت الهيئة الاتحادية للضرائب قطاعات الأعمال لحضور جولات «الدعم الضريبي» للاستفادة منها وطرح أية ملاحظات أو استفسارات ليتم الرد عليها وتوضيحها من جانب متخصصي الهيئة، مُشيرة إلى أنها ستواصل تنظيم فعاليات مبادرة «الدعم الضريبي» لتشمل جميع إمارات الدولة بالتعاون مع العديد من المراكز والجهات المعنية، حيث يقوم ممثلو الهيئة بجولات متتالية لاستقبال الخاضعين للضريبة، وتقديم المُساندة المعرفية اللازمة والتوعية الضريبية لهم، لتسهيل قيامهم بالإجراءات المطلوبة لرفع مستوى الامتثال الضريبي في الدولة.

وأكدت أهمية الدور الذي تقوم به مراكز الخدمة والجهات المُتعاونة مع الهيئة في إنجاح فعاليات المُبادرة من خلال توفير جميع المُتطلبات والإمكانات للمُساهمة في تحقيق الأهداف التوعوية للمُبادرة.

وقد أطلقت الهيئة مبادرة «الدعم الضريبي» في شهر يناير الماضي لتشمل جميع إمارات الدولة بهدف رفع مستوى الوعي الضريبي، وتذليل أي عقبات قد تواجه الخاضعين للضريبة ومساعدتهم على الامتثال الذاتي.

وقامت الهيئة خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي بتنظيم 7 جولات توعوية، استفاد منها عدد كبير من ممثلي قطاعات الأعمال والمعنيين بالنظام الضريبي، حيث عُقدت الجولة الأولى في إطار مبادرة «الدعم الضريبي» على مدى يومي 24 و25 من شهر يناير الماضي، بالتعاون بين الهيئة الاتحادية للضرائب ومركز «ون تايم بزنس سلوشن» – عود ميثاء – دبي، وعُقدت الجولة التوعوية الثانية في إطار المبادرة على مدى يومي 14 و15 من شهر فبراير الماضي، بالتعاون بين الهيئة الاتحادية للضرائب.