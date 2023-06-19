«دبي للمناطق الاقتصادية» تحصل على شهادة نظام الإدارة المتكاملة

دبي (الاتحاد)

أعلنت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز» عن حصولها على شهادة نظام الإدارة المتكاملة (IMS)، في إنجاز غير مسبوق حيث تحقق خلال العام الأول من انطلاق السلطة.

ويشمل الاعتماد ثلاثة شهادات دولية وهي: الآيزو 9001:2015 لنظام إدارة الجودة، والآيزو 14001:2015 لنظام الإدارة البيئية، والآيزو 45001:2018 لنظام إدارة الصحة والسلامة المهنية.

ويعكس هذا الإنجاز الجهود الاستثنائية التي تبذلها السلطة على صعيد تطبيق أفضل معايير الجودة العالمية، والتزامها المتواصل باتباع أبرز ممارسات الأداء المعتمدة.

وقال الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»: «يعد نيل سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة لشهادة نظام الإدارة المتكاملة علامة مميزة في الرحلة الاستثنائية التي بدأتها السلطة، إذ تؤكد التزامنا بتطبيق أعلى المعايير العالمية، وتوفير منظومة متكاملة لإدارة المخاطر التي تضمن سير الأعمال وفق أعلى مستويات الكفاءة والمرونة. ونثق بأن هذه الشهادة ستسهم في تعزيز سمعتنا الرائدة بين أوساط مختلف الجهات والأطراف المعنية».

وأضاف: «سنواصل المضي نحو تحقيق أعلى المستويات وتبني أفضل الممارسات العالمية، بما ينسجم مع أهدافنا الرامية إلى زيادة القدرات التنافسية لإمارة دبي على الصعيد العالمي، وتعزيز جاذبيتها باعتبارها وجهة مثالية للاستثمار في إطار رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» للاقتصاد الوطني، ودعماً لمستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 في جعلها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم».