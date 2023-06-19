13.6 مليار درهم مكاسب سوق أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

عزز سوق أبوظبي للأوراق المالية مكاسبه في ختام تعاملات أمس، وربح رأسماله السوقي نحو 13.6 مليار درهم.

وزاد رأس المال السوقي لسوق أبوظبي من 2.698 تريليون درهم في ختام جلسة أمس الأول، إلى 2.712 تريليون درهم أمس، بينما سجل رأس المال السوقي لسوق دبي المالي نحو 653.6 مليار درهم.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.37 مليار درهم موزعة بواقع 876.7 مليون درهم في سوق أبوظبي و499.5 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 456.9 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 22 ألف صفقة. وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.07 في المائة ليغلق عند مستوى 9456.32 نقطة، وأقفل مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» رابحاً نحو 0.11 في المائة ليصل عند مستوى 9285.73 نقطة، فيما أغلق مؤشر سوق دبي العام عند 3787.07 نقطة.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مستقطباً سيولة بنحو 213.7 مليون درهم، ثم «الفا ظبي» بسيولة 111.4 مليون درهم، تلاه «أي آند» جاذباً 51.9 مليون درهم، و«ملتيبلاي» 47 مليون درهم.

واستحوذ سهم «سوق دبي المالي» على النصيب الأكبر من التداولات بسيولة 57.3 مليون درهم، تلاه «إعمار للتطوير» بسيولة 54.6 مليون درهم، ثم «إعمار العقارية» 53.4 مليون درهم، و«تعليم» 50.8 مليون درهم.