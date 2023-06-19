شراكة بين «برينستون ديجيتال غروب» و«تاتا للطاقة المتجددة»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة» اليوم، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية لمدة 25 عاماً بين شركتين تستثمر فيهما وهما «برينستون ديجيتال غروب»، الرائدة في مجال مراكز البيانات في آسيا، و«تاتا للطاقة المتجددة»، إحدى أكبر شركات الطاقة المتجددة في الهند، وذلك بهدف توريد طاقة كهربائية نظيفة لأحد مراكز البيانات الرئيسية التابعة لشركة «برينستون ديجيتال غروب» في الهند.وتنص الاتفاقية على دخول «برينستون ديجيتال غروب» و«تاتا للطاقة المتجددة» في استثمار مشترك في محطة للطاقة الشمسية تقوم بتوريد الطاقة الكهربائية النظيفة إلى مركز بيانات «أم يو 1» التابع لشركة «برينستون ديجيتال غروب» في منطقة «أيرولي» في «مومباي».

وستبدأ محطة الطاقة الشمسية، التي تقع في منطقة «نانديد» بولاية «ماهاراشترا»، بتوريد الكهرباء النظيفة في شهر يونيو الجاري، وستتمكن من رفع قدرتها الإنتاجية عند اكتمال المراحل المستقبلية للمحطة. وستساعد محطة الطاقة الشمسية مركز بيانات «أم يو 1» على تحقيق هدفه المتمثل في رفع مساهمة الطاقة المتجددة في تشغيله إلى 50 في المائة.

وقال خالد عبدالله القبيسي، الرئيس التنفيذي لقطاع استثمارات العقارات والبنى التحتية في مبادلة: «نحن سعداء بهذه الشراكة بين «برينستون ديجيتال غروب» و«تاتا للطاقة المتجددة». لقد استثمرنا في هاتين الشركتين لأن أعمالهما تتوافق مع تركيزنا على إيجاد القيمة الإضافية وتحقيق نتائج إيجابية للمجتمع، ومع قناعتنا بأن الرقمنة تعد عنصراً حيوياً لتحقيق التقدم والنمو الاجتماعي والاقتصادي. ومن خلال الجمع بين شركائنا بمثل هذه الاتفاقيات، فإننا عملياً ندعم وبشكل أكبر بناء الحلول المستدامة في الهند، التي تعتبرها مبادلة شريكاً استراتيجياً وسوقاً رئيسياً».

من جهته، قال فيبين شيرسات مدير عام «برينستون ديجيتال غروب» في الهند:«تشهد الهند طفرة تنموية غير مسبوقة في البنية التحتية الرقمية، مع تزايد الاعتماد على تقنيات الحوسبة السحابة والتحول الرقمي. وهذا يوفر القدرة على اتخاذ قرارات طويلة الأجل ليس لتعزيز النمو والابتكار فحسب، بل لتوفير حلول مستدامة. وستمكننا خلال هذه الاتفاقية الموقعة مع «تاتا للطاقة المتجددة»، من تقديم خدمات بيانات مستدامة عالمية المستوى لعملائنا، وذلك من خلال استبدال جزء كبير من الطاقة التقليدية بالطاقة المتجددة. وتعد هذه الشراكة شهادة على التزام «برينستون ديجيتال غروب» بالعمل نحو تحقيق الحياد الكربوني للنطاقين 1 و2 بحلول العام 2030.»

وقال آشيش خانا، الرئيس التنفيذي لشركة تاتا للطاقة المتجددة المحدودة:«إن تعاوننا مع «برينستون ديجيتال غروب» سيتيح لمركز البيانات الخاص بهم تأمين الطاقة النظيفة بأسعار ثابتة وعلى أساس طويل الأجل، وهي الطريقة الأكثر فعالية من حيث التكلفة. إن مراكز البيانات هي مصانع المستقبل ونحن ملتزمون بتزويدها بالطاقة الخضراء. ونحن في شركة «تاتا للطاقة المتجددة» نقدم مجموعة شاملة من حلول الطاقة المتجددة، ومن خلال خبرتنا في هذا المجال، سنواصل مساهمتنا في تحقيق هدف الحياد الكربوني للهند.»

وكانت مبادلة في العام 2022، قد استثمرت 350 مليون دولار في «برينستون ديجيتال غروب»، التي تدير 21 مركزاً للبيانات بسعة تزيد على 700 ميجاوات وتغطي ست دول. وفي العام نفسه، استثمرت مبادلة و«بلاك روك» 525 مليون دولار في شركة «تاتا للطاقة المتجددة»، التي تحتل موقع الصدارة في مشهد تحول الطاقة على مستوى الهند، وتهدف إلى إنتاج 30 جيجاوات بحلول العام 2030، وهي خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف الطاقة المستدامة في الهند.