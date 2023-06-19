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الاقتصادي

«ويز إير» توسع شبكة رحلاتها إلى مصر

«ويز إير» توسع شبكة رحلاتها إلى مصر
19 يونيو 2023 17:43

بودابست (الاتحاد)

أعلنت ويز إير، عن إطلاق مسارين جويين جديدين بين إيطاليا ومصر، حيث سيتم تسيير رحلات جوية من ميلان وروما إلى مطار سفنكس الدولي بالقاهرة. 

وكشفت شركة الطيران منخفضة التكلفة في الشرق الأوسط أيضاً عن رحلات جوية جديدة من بودابست إلى مطار سفنكس الدولي ومن ميلان إلى الغردقة، بما يتيح لعشاق السفر من مصر وإيطاليا وهنغاريا فرصة استكشاف عدد من أبرز الوجهات السياحية في العالم.وبهذه المناسبة، قال روبرت كاري، رئيس مجموعة ويز إير: «يسعدنا إطلاق مسارات جوية جديدة بين إيطاليا ومصر، بما يتيح للمسافرين فرصة التعرف عن قرب على ثقافة وتاريخ البلدين، واستكشاف وجهاتهما ومعالمها السياحية عالمية المستوى. وتأتي هذه الخطوة في إطار التزامنا المستمر بدعم النمو المستدام لقطاع الطيران في أوروبا والشرق الأوسط، بما ينسجم مع أهداف رؤية مصر 2030 التي تركز على دفع عجلة النمو الاقتصادي».
وأضاف كاري: «نفخر بأن نكون من المساهمين في تحقيق الأهداف طويلة الأمد لجمهورية مصر، ونتطلع إلى الترحيب بالمسافرين إلى الوجهات السياحية الاستثنائية على متن رحلاتنا الجوية الجديدة، والذين سيستفيدون من خدماتنا المتميزة مقابل أسعار منخفضة التكلفة». 

 

ويز إير
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