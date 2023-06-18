نائب رئيس المبيعات في الإمارات لـ«الاتحاد» 90% إشغال مقاعد  «الاتحاد للطيران» خلال الصيف

رشا طبيلة (أبوظبي)

توقعت فاطمة المهيري، نائب رئيس المبيعات في الإمارات لدى «الاتحاد للطيران»، أن تسجل رحلات الناقلة خلال الموسم الصيفي متوسط إشغال مقاعد بـ 90 %، وسط ارتفاع الطلب على الحجوزات والسفر خلال الصيف.

وقالت المهيري في حوار مع «الاتحاد»: «نتوقع طلباً قياسياً على السفر الصيف الجاري، وهو ما جعلنا نعمل على توسيع شبكتنا، حيث تم الإعلان عن إطلاق 3 وجهات صيفية جديدة لتبدأ العمل اعتباراً من الأسبوع الجاري، وهي ميكانوس في اليونان وملقة في إسبانيا، ولشبونة في البرتغال».

وأضافت أن «الاتحاد للطيران» ستعزز عدد الرحلات إلى الوجهات الأكثر طلباً مثل دول مجلس التعاون الخليجي والهند وبانكوك ونيويورك ومانيلا وفرانكفورت وروما وكوتشي، فضلاً عن العمل على تعزيز شبكة الربط للرحلات بهدف تسهيل السفر على المسافرين.

وأوضحت أن الناقلة ستشغل بدءاً من نهاية يوليو المقبل طائرتين من طراز إيرباص A380 إلى لندن لمواكبة الطلب على هذه الوجهة.

وحول أكثر الوجهات طلباً في الصيف، قالت المهيري: «إن من أكثر تلك الوجهات جاءت لندن وبانكوك ومانيلا والمالديف ونيويورك وفرانكفورت».

وأشارت المهيري إلى أن عدد وجهات «الاتحاد للطيران» الحالية مع إضافة الوجهات الصيفية الجديدة الثلاث بلغت 66 وجهة، مؤكدة أن عدد أسطول الناقلة وصل في الوقت الراهن إلى 79 طائرة.

وتم إطلاق وجهة ميكانوس في اليونان يوم الجمعة الماضي الموافق 16 يونيو، فيما تم إطلاق وجهتي ليزبون في البرتغال وملقة في إسبانيا يوم الأحد الموافق 18 من يونيو.

وحول الوجهات الجديدة في سبتمبر وأكتوبر، قالت المهيري: «سيتم إطلاق رحلات إلى 3 وجهات وهي كوبنهاجن وأوساكا ودسلدورف».

وتعتزم الناقلة افتتاح وجهات جديدة في سبتمبر وأكتوبر المقبل، وهي دوسولدورف في ألمانيا بدءاً من 28 سبتمبر، وكوبنهاجن في الدنمارك في 29 من سبتمبر، وأوساكا في اليابان في الأول من أكتوبر.

وسيرتفع أسطول الاتحاد للطيران بعد إطلاق 3 وجهات جديدة في نهاية سبتمبر وبداية أكتوبر إلى 69 وجهة.

وحول وجهات الاتحاد للطيران، بحسب الموقع الإلكتروني للناقلة، تضم شبكة الاتحاد للطيران 14 وجهة في شبه القارة الهندية، منها مومباي ونيودلهي، وأحمد آباد، وتشيناي، وكولومبو، وحيدر آباد، وكاراتشي، وإسلام آباد، وماليه ولاهور وكولومبو، و14 وجهة في الشرق الأوسط وأفريقيا، منها القاهرة وعمّان والرياض وجدة ومسقط والدوحة والكويت وجوهانسبيرغ وسيشل، و13 وجهة في أستراليا وآسيا، منها بانكوك وبكين وجاكارتا ومانيلا وكوالالمبور وملبورن وسيؤول وسنغافورة، و21 وجهة أوروبية، منها أمستردام وأثينا وبرشلونة ودبلن وفرانكفورت ولندن وجنيف وإسطنبول ومانشستر وميلان، و4 وجهات في أميركا الشمالية وهي شيكاجو ونيويورك وتورنتو وواشنطن.

وفيما يتعلق بالخدمات التي أطلقتها الناقلة بالتزامن مع بدء الموسم الصيفي، قالت المهيري، إن جميع إجراءاتنا للسفر إلكترونية، حيث يتم الحجز عن طريق موقعنا الإلكتروني، وننصح المسافرين بالقدوم مبكراً للمطار.

وأضافت أن «الاتحاد للطيران» قامت بزيادة عملياتها لتواكب ارتفاع الطلب، حيث زاد عدد الموظفين في طواقم الطائرات، وتم توفير مكاتب إصدار تذاكر السفر «كاونترات» لتلبية الطلب، إلى جانب زيادة عدد العاملين في الخدمات الأرضية.

أما الخدمات على متن الطائرات، فقالت المهيري: «لدينا باقة (واي فاي) مجانية على متن الطائرات، ونتميز بخدماتنا في جميع الدرجات من السياحية والأعمال والأولى، إضافة إلى خدمة متميزة للأطفال من خلال منتجات يتم تقديمها لهم بالتعاون مع (وارنر براذرز أبوظبي)».

وأضافت أن الناقلة توفر خدمة توصيل المسافرين من دبي والعين، حيث تتوافر خدمة نقل المسافرين على درجتي الأعمال والأولى، عبر سائق خاص، والمسافرين عبر الدرجة السياحية من خلال توفير خدمات الحافلات لهم.

وتخطط الناقلة العام الجاري لإضافة 15 طائرة للأسطول، وبين 5 و7 وجهات جديدة للشبكة، ومن المتوقع نمو أعداد المسافرين بنسبة 30 % لتصل إلى 13 مليون مسافر على متن رحلاتها بنهاية العام الجاري.