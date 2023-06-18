الطبقة المتوسطة في بؤرة أزمة المساكن الأميركية

شريف عادل (واشنطن)

يبلغ الدخل السنوي لحوالي 51% من الأميركيين 75 ألف دولار أو أقل، وعلى الرغم من ذلك، فإن 23% فقط من المنازل المتاحة يمكنهم شراؤها، وفقاً لتقرير نشرته الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين NAR، وهو ما جعل الطبقة المتوسطة في مقدمة من يعانون جراء أزمة نقص العقارات في الاقتصاد الأكبر في العالم، مع ما يمثله حلم امتلاك منزل من أهمية للمواطن الأميركي.

ويزداد الوضع سوءاً في مدن مثل كاليفورنيا ونيويورك، حيث تصبح النسبة 5% و13% فقط من القوائم المتاحة في متناول هؤلاء العملاء.

ولدى أصحاب الدخل المرتفع المزيد من الخيارات، حيث يحصل 7% فقط من الأسر على دخل سنوي 250 ألف دولار أو أكثر، إلا أنهم يستطيعون شراء 85% من المنازل المعروضة.

ويعد ذلك التباين أحد الاعتبارات المهمة التي يتم التطرق إليها دائماً عند مناقشة صناع السياسات وبناة المنازل والمطورين العقاريين لطرق معالجة النقص في المساكن على مستوى الولايات المتحدة الأميركية.

وتقول نادية إيفانغيلو، كبيرة الاقتصاديين، مديرة الأبحاث العقارية في الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين: «لن تكون مشكلات القدرة على تحمل تكاليف الإسكان كبيرة إذا تم توزيع المنازل بشكل أكثر ملاءمة لتوزيع الأسر حسب مستوى الدخل».

ويدعو تقرير الرابطة إلى عرض ما يقارب 320 ألف منزل إضافي بسعر يقل عن 256 ألف دولار أميركي، لتكوين مخزون جيد لهذه المجموعة، في ظل مشكلة نقص تفاقمت خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وقالت جوانا سميث راماني، المديرة التنفيذية المشاركة لبرنامج الأمن المالي في معهد آسبن، عن انخفاض المنازل المعروضة مما يناسب أصحاب مستويات الدخل المتوسطة: «إنه أمر مخيب للآمال ومدمّر في آن واحد، إلا أنه ليس مفاجئاً على الإطلاق».

وشكلت المنازل الجديدة في ربيع هذا العام، وهو التوقيت الذي يشهد عادة أكبر عدد من صفقات بيع المنازل، ثلث المخزون المعروض للبيع، وستصل النسبة إلى 12% -13% للعام بأكمله، وفقاً لتقرير الرابطة.

وفي حين يمكن للمطورين العقاريين الحصول على إعانات حكومية لبناء منازل منخفضة التكلفة، فقد اختار أغلب هؤلاء بناء منتجات فاخرة، بهوامش ربح أعلى، لتعويض الزيادة في تكاليف البناء والعمالة، في وقت مازال التضخم يفرض كلمته فيه على أغلب قطاعات النشاط الاقتصادي بأميركا.

ووفقاً للخبراء، فإن أنماط الهجرة الحديثة تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، لا سيما في المدن التي تكون أسعار المنازل فيها أقرب إلى الاعتدال. ومع استمرار رغبة ملايين الموظفين في العمل من منازلهم، قام أغلب هؤلاء بالانتقال من المدن الأعلى تكلفة إلى المدن الأقل تكلفة. وفي ظل هذه التحديات، ارتفعت الأسعار في تلك المناطق دون حدوث انخفاض في الأسواق الأغلى ثمناً.

وعلاوة على التغييرات في العرض والطلب في جميع أنحاء الولايات المتحدة، أظهر التقرير أن رفع أسعار الفائدة أدى أيضاً إلى تحويل المنازل بسيطة التكلفة المتاحة إلى شريحة دخل أعلى.