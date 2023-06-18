ارتفاع قياسي للطلب على النفط بحلول 2030

حسونة الطيب (أبوظبي)

من المتوقع، بطء ارتفاع طلب النفط بنسبة كبيرة في غضون السنوات الخمس المقبلة، ثم يعود مجدداً ليسجل مستويات ارتفاع قياسية قبيل نهاية العقد، في الوقت الذي يشهد فيه قطاع السيارات الكهربائية إقبالاً كبيراً، مع تحول سريع للدول المتقدمة نحو مصادر الطاقة النظيفة.

ومن المرجح أن يسجل طلب وقود وسائل المواصلات المُشتق من النفط مثل البنزين، ارتفاعاً قوياً قبل أن يعاود التراجع، متأثراً بانتعاش طلب السيارات الكهربائية والتحول المستمر في توجه العمل عن بُعد الذي أفرزته جائحة كوفيد19.

وتستمر اقتصادات آسيا، في ظل سرعة نموها، في دعم الشهية العالمية للنفط، مع استمرار ارتفاع الطلب على وقود الطائرات ومنتجات النفط الأخرى ذات الاستخدام الصناعي، بحسب تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة. وحتى في الصين التي ظلت تشكل ولفترة طويلة من الوقت، ثقل الطلب العالمي للنفط، من المتوقع فتور طلب الخام قبل نهاية العقد الحالي. كما من المنتظر، تفوق الهند على الصين، كمحرك رئيسي لنمو النفط في وقت قريب لا يتجاوز العام 2027. ولم تقتصر توقعات الوكالة على ارتفاع الطلب على النفط فحسب، بل وضعت في الاعتبار التحول السريع بعيداً عن الوقود الأحفوري أكثر مما كان متوقعاً التحول الذي تسبب فيروس كورونا وأزمة الطاقة الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية في تسريع وتيرته.

وتستند هذه التوقعات إلى التباين الكبير في توجهات الطاقة بين أميركا الشمالية وأوروبا، ودول آسيا النامية ذات وتيرة النمو السريع.

وربما يقفز الطلب في اقتصادات الدول المتقدمة التي تكون منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، خلال العام الجاري، بفضل الإنفاق الحكومي السخي الذي يهدف لإعادة تشكيل اقتصاداتها بعيداً عن الوقود الأحفوري.

ومن المتوقع تراجع الطلب على النفط في اقتصادات الدول المتقدمة، من واقع 46.2 مليون برميل يومياً خلال العام الحالي 2023 لنحو 44.3 مليون برميل يومياً بحلول العام 2028. كما يرتفع طلب الدول خارج المنظمة بما يزيد على 7% في الفترة بين الوقت الراهن والعام 2028 لنحو 61.4 مليون برميل يومياً، بحسب وول ستريت جورنال. وتبدو النظرة المستقبلية لسوق النفط مختلفة للغاية في المدى القريب، حيث عمدت اقتصادات آسيا لزيادة طلبها في أعقاب تخفيف التدابير التي صاحبت انتشار وباء كوفيد19، وتقليص الدول المنتجة الكبيرة لإمداداتها.

نمو

في تقريرها الشهري، زادت الوكالة الدولية للطاقة من توقعاتها بشأن نمو طلب النفط خلال العام الجاري، بنحو 200 ألف برميل يومياً، إلى 2.4 مليون برميل في اليوم.

ومن المنتظر أن تشكل الصين لوحدها 60% من هذه الزيادة، حيث سجل طلبها رقماً قياسياً عند 16.3 مليون برميل يومياً في شهر أبريل، بينما ناهز طلب الهند من الديزل والبنزين مستويات قياسية في شهر مايو.

كما رفعت الوكالة من توقعاتها لإمدادات النفط في العام 2023، بنحو 200 ألف برميل في اليوم، إلى 101.3 مليون برميل يومياً، مع توقعاتها بالمزيد من النمو في الإمدادات بواقع مليون برميل يومياً في العام المقبل 2024.

لكنها لا تزال تتوقع معاناة الإمدادات في مقابلة الطلب على الأقل في المدى القريب، الوضع الذي ربما تسفر عنه ضغوط على سوق النفط وارتفاع في الأسعار.

ورغم تباطؤ وتيرة نمو طلب النفط خلال العام 2024 من المفترض ارتفاع الطلب بنحو 860 ألف برميل يومياً.

ومن المتوقع كذلك المزيد من نمو الطلب بنحو مليون برميل في اليوم في العام 2025، ليبدأ في التراجع التدريجي مع زيادة لا تتعدى 700 ألف برميل يومياً في العام 2026 وبنحو 500 ألف في 2027.

وبصرف النظر عن تراجع الطلب، ترجح الوكالة استمرار منتجي النفط في الاستثمار في عمليات الإنتاج، ما يتخم الأسواق بالخام خلال السنوات القليلة المقبلة.