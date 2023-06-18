تفاهم بين «أبوظبي الإسلامي» و«أبوظبي للاستثمار»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، أمس، عن توقيع مذكرة تفاهم مع مكتب أبوظبي للاستثمار، لدعم الأنشطة التمويلية والمصرفية للمؤسسات والمستثمرين المحليين.

وفي إطار هذه الاتفاقية، سيقدم مصرف أبوظبي الإسلامي دعمه من خلال تيسير فتح الحسابات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية للشركات والمستثمرين القادمين من خلال مكتب أبوظبي للاستثمار أو المبادرات الحكومية.

وفي هذا السياق، سيوفر المصرف خيارات تمويل متعددة، لمساعدة تلك الشركات للوصول إلى فرص التمويل على أساس خطابات الاعتماد الاحتياطية والضمانات المصرفية. ويتيح هذا النهج للشركات إمكانية الوصول إلى فرص التمويل. وسيقدم «مصرف أبوظبي الإسلامي» أيضًا خيارات تمويل تستند لتمويل الأصول، مثل العقارات والمعدات والآلات.

ومن جانبه، قال محمد علي الفهيم، الرئيس التنفيذي لقطاع الخدمات المصرفية للشركات بالإنابة في مصرف أبوظبي الإسلامي: «يسعدنا العمل مع مكتب أبوظبي للاستثمار لتعزيز وتيسير الدعم للشركات والمستثمرين الجدد. وستمكننا هذه الشراكة الاستراتيجية من توفير مجموعة شاملة من الحلول المالية المصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم الفريدة، حيث يتمحور هدفنا حول دفع نمو ونجاح المشهد الاقتصادي في إمارة أبوظبي من خلال الاستفادة من خبرات المصرف في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية وكذلك التزام مكتب أبوظبي للاستثمار بتعزيز فرص الاستثمار في أبوظبي».

وبدوره، قال المهندس عبدالله عبدالعزيز الشامسي، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار بالإنابة: «تعد القدرة على فتح الحسابات المصرفية سريعًا والوصول إلى فرص التمويل، عاملًا مهمًا للمستثمرين الذين يتطلعون إلى إنشاء عمليات خارج حدودهم الجغرافية. وقد شهدت أبوظبي خلال السنوات الأخيرة سلسلة من المبادرات جعلت من السهل على الشركات تأسيس وجودها في الإمارة. ويرحّب مكتب أبوظبي للاستثمار بأحدث مساهمة من مصرف أبوظبي الإسلامي والتي ستعزز قدرة أبوظبي على ترسيخ مكانتها كواحدة من أسهل الوجهات لممارسة الأعمال التجارية على مستوى العالم».