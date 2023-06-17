سهيل المزروعي: «أوبك» تلعب دوراً محورياً في استقرار سوق النفط العالمي

بغداد (وام)

قال معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، إن احتضان العراق احتفالية الذكرى الـ 60 لتأسيس منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» في بغداد يعد تأكيداً على تعزيز وترسيخ روح العمل المشترك لتحقيق الاستقرار في سواق النفط العالمي.

وأكد معاليه، أهمية الدور المحوري الذي تلعبه منظمة «أوبك» وتحالف «أوبك+» لخدمة مصلحه المنتجين والمستهلكين وتعزيز الاستثمار المستدام في قطاع الطاقة.

وأضاف معالي سهيل المزروعي، أن العمل الجماعي المشترك دائماً مصدر لنتائج إيجابية أكبر ومحور قوة للتعاون والوحدة، مشيراً إلى أن الهدف الرئيسي لمنظمة «أوبك» يقوم على ضمان استقرار الأسواق وتحقيق التوازن بين الطلب والعرض، بما يدعم النمو الاقتصادي العالمي.

جاء ذلك خلال ترؤس معاليه وفد الإمارات المشارك في احتفالية تأسيس منظمة «أوبك» الـ60 والتي عقدت أمس الأول في العاصمة العراقية بغداد.

وضم وفد الدولة، سالم عيسى القطام الزعابي سفير الدولة لدى العراق، وعدد من المسؤولين في وزارة الطاقة والبنية والتحتية والشركات الوطنية في الدولة.

وتقدم معالي سهيل المزروعي بالشكر والتقدير للحكومة العراقية على استضافة هذه الاحتفالية في ذكرى تأسيس «أوبك».

وبهذه المناسبة، أُقيم برنامج احتفالي متميز يتناسب مع قيمة الحدث وأهمية أوبك ودورها في استقرار سوق النفط العالمي، تضمن عدداً من الأنشطة الثقافية والفنية، ومنها افتتاح ملتقى بغداد العالمي للكاريكاتير - 2023 الخاص بالنفط والطاقة، ومعرض للكتاب يختص بشؤون النفط والطاقة، ومعرض للفنون التشكيلية والسيراميك عن حاضر وتاريخ وحضارة العراق، فضلاً عن العروض الفنية والفلكلورية العراقية المختلفة.

يُذكر أن منظمة أوبك هي منظمة دولية تأسست في مؤتمر بغداد التاريخي الذي عُقد في 10 - 14 سبتمبر 1960 بحضور وزراء النفط في كل من جمهورية إيران الإسلامية وجمهورية العراق ودولة الكويت والمملكة العربية السعودية وجمهورية فنزويلا، وقد نمت المنظمة منذ ذلك الحين لتضم في عضويتها اليوم 13 دولة منتجة للنفط.