الإمارات أكبر مركز لإعادة التصدير في الشرق الأوسط

يوسف العربي (أبوظبي)

أكد طارق هنيدي، نائب رئيس عمليات منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة «فيديكس إكسبريس»، أن الإمارات تعد أكبر مركز لإعادة التصدير في الشرق الأوسط، نتيجة وصولها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية الرئيسية، وسياسات التجارة والاستثمار المفتوحة، وممارسات الأعمال التجارية العالمية الشفافة وبيئة الاقتصاد الكلي القوية.

وقال هنيدي لـ«الاتحاد»: إن هذه الأسباب مجتمعة هي التي دفعت شركة «فيديكس» التي تحتفل بمرور خمسين عاماً على تأسيسها إلى اختيار الإمارات لبدء عملياتها في الشرق الأوسط في عام 1989.

وأوضح، أنه نتيجة للنمو المستدام لدولة الإمارات، ومكانتها اليوم كواحدة من أكبر المراكز التجارية في العالم وأكبر مركز لإعادة التصدير في الشرق الأوسط، فإن مركز الشركة الإقليمي في دبي لا يهدف إلى خدمة الشرق الأوسط والهند فحسب، حيث تمثل شبه القارة الهندية ومنطقة أفريقيا %45 من سكان العالم، ولكنه أيضاً جزء أساسي من الشبكة الجوية العالمية التي تربط 220 دولة وإقليماً.

وأضاف: «لأن دبي أصبحت مركزاً حيوياً وجسراً يربط العلاقات التجارية بين الشرق والغرب، استهلت فيديكس في مارس 2022 بتأسيس مركزها الإقليمي الجوي والأرضي الجديد بالقرب من مطار آل مكتوم الدولي في المنطقة اللوجستية في دبي الجنوب».

سلاسل التوريد

قال هنيدي: إن التكنولوجيا ساهمت بدور رئيس في تشكيل سلاسل التوريد وعمليات فيديكس واستراتيجيتها، مضيفاً: تتحكم التكنولوجيا في وجودنا من حيث: كيف نعيش ونعمل ونسافر ونتواصل وعلى مدار العقد الماضي، استمرت التطورات الرائدة في التكنولوجيا الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المستقلة وتقنية سلسلة الكتل «البلوك تشين» في التقدم، لتشكيل عالمنا بطرق غير مسبوقة.

وأضاف، أن التكامل السلس للتكنولوجيا أصبح عاملاً مهماً في تغيير قواعد اللعبة، وأحدث ثورة في جوانب مختلفة من حياتنا، بدءاً من البنية التحتية والنقل وحتى كيفية طلب أغراض البقالة.

وقال إنه في فيديكس، تعتبر التكنولوجيا والابتكار جزءاً لا يتجزأ من هويتها، مما يضمن تحول أعمالها باستمرار والتكيف مع متطلبات السوق وعلى سبيل المثال، تتعاون فيديكس مع مايكروسوفت وتضع البيانات للعمل من خلال الشبكة الرقمية والمادية بهدف التحول القائم على البيانات إلى توفير رؤية وتحكم لا مثيل لهما في البضائع المنقولة عالمياً، مما يتيح عمليات تسليم أسرع وأكثر كفاءة.وأضاف أنه على صعيد الذكاء الاصطناعي والأتمتة قامت شركة فيديكس إكسبريس بوضع حجر الأساس في مركزها الجوي والأرضي الإقليمي الجديد بالقرب من مطار آل مكتوم الدولي (DWC) في منطقة الخدمات اللوجستية بدبي الجنوب والذي سيشتمل على أحدث التقنيات، بما في ذلك نظام الفرز الآلي والمتقدم، ومعدات الفحص الأمني عالية السرعة، وخدمات سلسلة التبريد والقدرات لإدارة البضائع الخطرة.

توقعات العملاء

وقال هنيدي: إن توقعات المستهلكين حول التسليم أصبحت أكثر دقة، حيث يتوقعون السهولة والبساطة والراحة وفي الإمارات العربية المتحدة، قامت فيديكس مؤخراً بدمج تطبيق الـ «واتساب»، وهو أحد أكثر تطبيقات المراسلة الفورية شعبية في الدولة، في «مدير توصيل فيديكس الدولي» لتوفير راحة البال للمستهلكين من خلال إمكانية تتبع الحزمة الخاصة بهم على أجهزتهم المحمولة.

وأوضح، أن دمج الخدمات اللوجستية المقدمة مع الذكاء الرقمي من خلال شبكة واسعة تساعد على خلق ابتكار يحل التعقيدات، ويدعم العملاء على مستوى التكيف مع التغيير، ويستجيب لاحتياجات ومتطلبات السوق.

مستلزمات التغليف

تستخدم فيديكس 100% من التعبئة والتغليف من فيديكس، هي قابلة لإعادة التدوير الآن، وتتكون من 37% من المحتوى المعاد تدويره، حسب طارق هنيدي نائب رئيس عمليات منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة فيديكس إكسبريس.

وقال هنيدي: تلعب الاستدامة دوراً محورياً في كل ما نقوم به لأنها تسير مع زيادة الكفاءة التشغيلية وتجربة العملاء.

وأكد أن تركيز ينصب على الحد من الانبعاثات والنفايات، واستبدال التقنيات والطائرات والمركبات القديمة بتقنيات أكثر كفاءة وإحداث ثورة في عملياتها بتقنيات جديدة.

ونوّه إلى أنه مع وجود ملايين الحزم في نظامنا كل يوم، فإن كل طريقة يمكن أن نجدها لتقليل استخدام الورق تحدث فرقاً

وعلى سبيل المثال، باستخدام وثائق التجارة الإلكترونية يمكن للعملاء الآن تقديم المعلومات الأساسية للتخليص الجمركي إلكترونياً، هذا يعني أنه ليست هناك حاجة لإرفاق أوراق مطبوعة بكل شحنة، ويمكن تجنب التأخير في الجمارك.

وقال: إن الشركة تجري حالياً تجارب للمركبات الكهربائية في الإمارات العربية المتحدة، مع التخطيط للمزيد في العام المقبل في أسواق أخرى.