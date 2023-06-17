الصين تزيد من طلبها على النفط

حسونة الطيب (أبوظبي)

بوتيرة أسرع من المتوقع، يتصاعد طلب الصين من النفط، ما يهدد بشح في أسواق الخام وارتفاع الأسعار، في الوقت الذي تجد فيه الإمدادات صعوبة لمواكبة ذلك.

وبينما ينتعش طلب الخام في الدول النامية، يتضاءل في كل من أوروبا وأميركا الشمالية، حيث تبدو النظرة المستقبلية لاقتصاداتها، غير مبشرة، ما يؤكد اتساع الفجوة بينها وتلك الدول، بحسب الوكالة الدولية للطاقة.

كما تشير الوكالة، إلى عدم وجود رابط بين أسعار النفط، التي تراجعت خلال الأسابيع القليلة الماضية، لأدنى مستوياتها منذ نحو 16 شهراً، والتوقعات في أن تؤدي قوة طلب النفط ومحدودية الإمدادات، لعجز حاد، ربما ينجم عنه ارتفاع في أسعار النفط، وفقاً لتوقعات العديد من المحللين.

نمو الطلب

رفعت الوكالة من توقعاتها لنمو الطلب العالمي من النفط للعام الحالي 2023، بنحو 200 ألف برميل يومياً، إلى 2.2 مليون برميل يومياً.

وأشارت إلى أن مجموع الطلب العالمي، سيكون عند 102 مليون برميل يومياً، أي بزيادة 100 ألف برميل عن توقعاتها في الشهر الماضي.

وبحسب التوقعات السابقة، للصين نصيب كبير من هذه الزيادة، والتي يبدو أنها في تصاعد يفوق هذه التوقعات.

وحقق طلب الصين من النفط، رقماً قياسياً بلغ 16 مليون برميل يومياً خلال شهر مارس الماضي، بينما من المرجح أن يشكل 60%، من مجموع نمو الطلب العالمي، خلال العام الجاري 2023، بحسب فايننشيال تايمز.

وبينما من المنتظر، انتعاش طلب النفط في الصين وفي الدول النامية، ربما يحُول ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم في هذه الدول، دون تحقيق ذلك. كما تعمل الجهود التي تبذلها حكومات الدول الغربية، للتشجيع بالتحول بعيداً عن الوقود الأحفوري المعروف بانبعاثاته الكربونية، على زيادة هذه الفجوة، مع استمرار اقتصادات الدول النامية، في اعتبار النفط والفحم، كمصادر مقدور على تكلفتها.

ومن المتوقع، نمو طلب النفط في الدول المتقدمة التي أنشأت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بما لا يتجاوز 350 ألف برميل يومياً فقط خلال العام الجاري 2023، بما يعادل 16% من إجمالي نمو الطلب المتوقع. وتجيء النسبة المتبقية عند 1.9 مليون برميل يومياً، من دول خارج المنظمة، ومن قارة آسيا بالتحديد.

وفي حين يرتفع الطلب على النفط خلال هذا العام، تتوقع الوكالة الدولية للطاقة، انزلاق سوق النفط، في عجز كبير، في الوقت الذي يعاني فيه منتجو النفط، من مواكبة هذا الطلب.

ومن المرجح، تجاوز الطلب على العرض، خلال الفصل الحالي، للمرة الأولى منذ بداية العام الماضي 2022، مع اتساع تلك الفجوة لنحو 2 مليون برميل يومياً، بنهاية هذه السنة.

الإمدادات العالمية

ويقدر متوسط الإمدادات العالمية المتوقعة خلال العام الجاري 2023، بنحو 101.1 مليون برميل يومياً، بزيادة 1.2 مليون برميل على العام الماضي.

زادت الخطوات التي اتخذتها بعض الدول المنتجة الكبيرة، من سعة الفجوة. كما بدأ تنفيذ الخطة التي وضعتها بعض الدول المنتجة الكبيرة في منظمة أوبك، بخفض الإنتاج، بما يزيد على مليون برميل يومياً، خلال شهر مايو الحالي. وفي غضون ذلك، أحجمت الشركات المنتجة في أميركا، عن الاستثمار في مشاريع جديدة.

وتتوقع الوكالة، أن ينجم عن عمليات الخفض هذه، تراجع إنتاج أوبك بلس، بنحو 850 ألف برميل يومياً، في الفترة بين شهر أبريل وحتى نهاية السنة الحالية. وفي ذلك الحين، من المرجح، ارتفاع معدل الإنتاج من الدول التي خارج هذه المنظمة، بنحو 710 آلاف برميل يومياً، خلال ذات الفترة.

وعلى الرغم من توقعات وكالة الطاقة الدولية، بالضيق الذي تشهده سوق النفط، إلا أن أسعار خام النفط ظلت على انخفاضها، مما يوفر شيئاً من الراحة للاقتصادات والمستهلكين، الذين يعانون من ارتفاع معدلات التضخم.

وكانت المخاوف المتعلقة بصحة النظام المصرفي الأميركي، أحدث القضايا التي تؤثر على نمو الاقتصاد العالمي وعلى أسعار النفط الخام.

وظلت إمدادات روسيا من النفط، قوية أكثر مما هو متوقع، ما ساعد في المزيد من انخفاض الأسعار. وناهزت صادراتها 8.3 مليون برميل يومياً في شهر أبريل، مسجلة أعلى معدل لها، منذ بدء أزمتها مع أوكرانيا.

كما بلغ خام برنت، الذي يعتبر بمثابة المؤشر العالمي لأسعار النفط، أدنى مستوى له هذا الشهر، وذلك منذ ديسمبر 2021.

وتعتبر توقعات الوكالة وإدارة معلومات الطاقة الأميركية بجانب أوبك، بقوة الطلب الصيني وتنامي العجز، السبب وراء توقع العديد من المحللين، بتعافي أسعار النفط خلال العام الجاري 2023.